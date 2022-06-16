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Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:31
2022-06-16T17:31
2022-06-16T18:28
в мире
владимир зеленский
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы потерпят крах."Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского) "говорящих голов", я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост", - сказал министр."Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил он в интервью "НТВ", транслируемом на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20220616/most-1795671377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, россия, сергей лавров
17:31 16.06.2022 (обновлено: 18:28 16.06.2022)
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
Глава МИД России Лавров: все угрозы Киева атаковать Крымский мост потерпят крах