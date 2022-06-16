Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/krym-1795858385.html
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост
Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:31
2022-06-16T18:28
в мире
владимир зеленский
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073978_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_3ff5731ca73aa9f4d8cfe78971c95b5b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы потерпят крах."Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского) "говорящих голов", я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост", - сказал министр."Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил он в интервью "НТВ", транслируемом на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20220616/most-1795671377.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763073978_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_e334b6f3fb301e97cb5ccc97d7489f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, россия, сергей лавров
17:31 16.06.2022 (обновлено: 18:28 16.06.2022)
 
Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост

Глава МИД России Лавров: все угрозы Киева атаковать Крымский мост потерпят крах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы потерпят крах.
"Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского) "говорящих голов", я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост", - сказал министр.
"Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил он в интервью "НТВ", транслируемом на сайте МИД РФ.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
В Крыму сравнили угрозы Киева об ударе по мосту с танцем с бубнами
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала