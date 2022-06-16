https://ria.ru/20220616/krym-1795858385.html

Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост

Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост - РИА Новости, 16.06.2022

Лавров прокомментировал угрозы Киева повредить Крымский мост

Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T17:31

2022-06-16T17:31

2022-06-16T18:28

в мире

владимир зеленский

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, высказываясь по теме угроз украинской стороны в отношении Крымского моста, заявил, что все угрозы берутся на заметку, подобные планы потерпят крах."Про Керченский мост уже кто-то из его (Владимира Зеленского) "говорящих голов", я не знаю, чем там они разговаривают, уже произнес угрозу про Крымский мост", - сказал министр."Ну, вы знаете, у нас, все-таки армия ответственная и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает, и я убежден, что все эти планы потерпят полный крах", - добавил он в интервью "НТВ", транслируемом на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220616/most-1795671377.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, россия, сергей лавров