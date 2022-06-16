https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795690150.html

В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19

Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:37

2022-06-16T11:37

2022-06-16T11:37

распространение коронавируса

общество

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россия

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омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 699 человек, на 3,8% больше в сравнении с 15 июня."Выявлено 3 326 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 16 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 27,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 21 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 56 регионах страны. Ситуация не изменилась в восьми регионах.

https://ria.ru/20220612/omikron-1794820137.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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