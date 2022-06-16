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В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220616/koronavirus-1795690150.html
В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19
Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:37
2022-06-16T11:37
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 699 человек, на 3,8% больше в сравнении с 15 июня."Выявлено 3 326 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 16 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 27,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 21 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 56 регионах страны. Ситуация не изменилась в восьми регионах.
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11:37 16.06.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1442 пациента с COVID-19

В России за сутки выявили 3326 новых случаев COVID-19, умерли 67 человек

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Более 3,3 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 67 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 699 человек, на 3,8% больше в сравнении с 15 июня.
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 00:06Распространение коронавируса
В России выявили новый вариант "омикрона"
"Выявлено 3 326 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 67 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 16 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 442 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 27,5%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 21 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 56 регионах страны. Ситуация не изменилась в восьми регионах.
 
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