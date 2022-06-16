Рейтинг@Mail.ru
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220616/kamchatka-1795867419.html
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров
Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:57
2022-06-16T17:57
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туристы
камчатский край
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_f47265aba239439481c01a3fe3f4f508.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по цене."То, что на Камчатку дорого и сложно добраться, это уже миф. Я могу это подтвердить с полной ответственностью. Прямо сегодня можно забронировать индивидуальное путешествие, перелет Москва-Петропавловск стоит 13 тысяч рублей, благодаря мерам господдержки, а для льготной категории еще дешевле", — сказал Солодов.Он отметил, что на полуострове сохраняется напряженность с местами проживания для путешественников, но благодаря финансированию по линии Ростуризма на строительство модульных отелей эта проблема скоро решится. Так, по его словам, сейчас реализуется проект по возведению такого отеля на 65 мест, а в 2023 году планируется сдать первую в Петропавловске пятизвездочную гостиницу.Также для развития туризма Солодов планирует привлекать инвестиции."Моя задача сделать Камчатку регионом с самым простым административным режимом инвестирования в туризм, — сказал он. — Мы готовы в ближайшее время представить сервис, который позволит любому заинтересованному человеку выбрать земельный участок в одном из кластеров приоритетного развития туризма на Камчатке, в этой же информационной системе привязать к нему меры поддержки, и в обмен на инвестиционные обязательства в течение нескольких недель он получит участок (под туристический объект – Прим. ред.)".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220611/kamchatka-1794769703.html
санкт-петербург
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5130ebca7d983b6801ad7950678e12fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, камчатский край, куда поехать, куда можно лететь
17:57 16.06.2022
 
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров

Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что дороговизна поездок на полуостров — это миф

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГрязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по цене.
"То, что на Камчатку дорого и сложно добраться, это уже миф. Я могу это подтвердить с полной ответственностью. Прямо сегодня можно забронировать индивидуальное путешествие, перелет Москва-Петропавловск стоит 13 тысяч рублей, благодаря мерам господдержки, а для льготной категории еще дешевле", — сказал Солодов.
Он отметил, что на полуострове сохраняется напряженность с местами проживания для путешественников, но благодаря финансированию по линии Ростуризма на строительство модульных отелей эта проблема скоро решится. Так, по его словам, сейчас реализуется проект по возведению такого отеля на 65 мест, а в 2023 году планируется сдать первую в Петропавловске пятизвездочную гостиницу.
Также для развития туризма Солодов планирует привлекать инвестиции.
"Моя задача сделать Камчатку регионом с самым простым административным режимом инвестирования в туризм, — сказал он. — Мы готовы в ближайшее время представить сервис, который позволит любому заинтересованному человеку выбрать земельный участок в одном из кластеров приоритетного развития туризма на Камчатке, в этой же информационной системе привязать к нему меры поддержки, и в обмен на инвестиционные обязательства в течение нескольких недель он получит участок (под туристический объект – Прим. ред.)".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Самолет Аэрофлота на летном поле - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:58Туризм
На Камчатку прибыл первый чартерный рейс из Москвы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)туристыКамчатский крайкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала