https://ria.ru/20220616/kamchatka-1795867419.html
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров - РИА Новости, 16.06.2022
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров
Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:57
2022-06-16T17:57
2022-06-16T17:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по цене."То, что на Камчатку дорого и сложно добраться, это уже миф. Я могу это подтвердить с полной ответственностью. Прямо сегодня можно забронировать индивидуальное путешествие, перелет Москва-Петропавловск стоит 13 тысяч рублей, благодаря мерам господдержки, а для льготной категории еще дешевле", — сказал Солодов.Он отметил, что на полуострове сохраняется напряженность с местами проживания для путешественников, но благодаря финансированию по линии Ростуризма на строительство модульных отелей эта проблема скоро решится. Так, по его словам, сейчас реализуется проект по возведению такого отеля на 65 мест, а в 2023 году планируется сдать первую в Петропавловске пятизвездочную гостиницу.Также для развития туризма Солодов планирует привлекать инвестиции."Моя задача сделать Камчатку регионом с самым простым административным режимом инвестирования в туризм, — сказал он. — Мы готовы в ближайшее время представить сервис, который позволит любому заинтересованному человеку выбрать земельный участок в одном из кластеров приоритетного развития туризма на Камчатке, в этой же информационной системе привязать к нему меры поддержки, и в обмен на инвестиционные обязательства в течение нескольких недель он получит участок (под туристический объект – Прим. ред.)".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, санкт-петербург, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, камчатский край, куда поехать, куда можно лететь
Глава Камчатки назвал мифом дороговизну путешествия на полуостров
Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что дороговизна поездок на полуостров — это миф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заявил, что дороговизна путешествия на полуостров — это миф, билеты стали доступнее по цене.
"То, что на Камчатку дорого и сложно добраться, это уже миф. Я могу это подтвердить с полной ответственностью. Прямо сегодня можно забронировать индивидуальное путешествие, перелет Москва-Петропавловск стоит 13 тысяч рублей, благодаря мерам господдержки, а для льготной категории еще дешевле", — сказал Солодов.
Он отметил, что на полуострове сохраняется напряженность с местами проживания для путешественников, но благодаря финансированию по линии Ростуризма на строительство модульных отелей эта проблема скоро решится. Так, по его словам, сейчас реализуется проект по возведению такого отеля на 65 мест, а в 2023 году планируется сдать первую в Петропавловске пятизвездочную гостиницу.
Также для развития туризма Солодов планирует привлекать инвестиции.
"Моя задача сделать Камчатку регионом с самым простым административным режимом инвестирования в туризм, — сказал он. — Мы готовы в ближайшее время представить сервис, который позволит любому заинтересованному человеку выбрать земельный участок в одном из кластеров приоритетного развития туризма на Камчатке, в этой же информационной системе привязать к нему меры поддержки, и в обмен на инвестиционные обязательства в течение нескольких недель он получит участок (под туристический объект – Прим. ред.)".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.