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Италия отменяет практически все ковид-ограничения - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220616/italiya-1795664376.html
Италия отменяет практически все ковид-ограничения
Италия отменяет практически все ковид-ограничения - РИА Новости, 16.06.2022
Италия отменяет практически все ковид-ограничения
Италия сняла практически все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Решение об этом принял Совет министров страны. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:05
2022-06-16T11:05
туризм
италия
евросоюз
коронавирус covid-19
новости - туризм
туризм
туристы
медицинские маски
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РИМ, 16 июн — РИА Новости. Италия сняла практически все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Решение об этом принял Совет министров страны. Согласно новым правилам, с четверга отменяется обязательное ношение медицинских масок во всех закрытых помещениях — кино, театрах, дворцах спорта, офисах, учебных заведениях. Не понадобятся средства защиты и на борту самолетов.Исключение составляют медучереждения и дома для престарелых. Использовать маски типа FFP2 также необходимо в общественном транспорте — вплоть до 30 сентября. Кроме того, в стране отменено требование об обязательной вакцинации от коронавируса для всех лиц старше 50 лет кроме медперсонала. Тем не менее, те граждане, которые до 15 июня не сделали прививку, будут вынуждены заплатить штраф в размере 100 евро.С 1 июня власти Италии отменили требование о предъявлении при въезде в страну так называемого green pass (электронного COVID-сертификата). Таким образом для поездки в страну россиянам понадобится только страховка, загранпаспорт и действующий шенген: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты не нужны. Прямых рейсов из России пока нет. Добраться можно лайнерами иностранных авиакомпаний через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне колеблется от 25 до 200 тысяч рублей с человека за перелет в одну сторону.
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италия, евросоюз, коронавирус covid-19, новости - туризм, туризм, туристы, медицинские маски
11:05 16.06.2022
 
Италия отменяет практически все ковид-ограничения

Италия с четверга отменяет практически все ограничения, связанные с COVID-19

© AP Photo / Luigi CostantiniЛюди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции
Люди гуляют по затопленной площади Сан-Марко в Венеции - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Luigi Costantini
Читать ria.ru в
РИМ, 16 июн — РИА Новости. Италия сняла практически все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Решение об этом принял Совет министров страны.
Согласно новым правилам, с четверга отменяется обязательное ношение медицинских масок во всех закрытых помещениях — кино, театрах, дворцах спорта, офисах, учебных заведениях. Не понадобятся средства защиты и на борту самолетов.
Исключение составляют медучереждения и дома для престарелых. Использовать маски типа FFP2 также необходимо в общественном транспорте — вплоть до 30 сентября.
Кроме того, в стране отменено требование об обязательной вакцинации от коронавируса для всех лиц старше 50 лет кроме медперсонала. Тем не менее, те граждане, которые до 15 июня не сделали прививку, будут вынуждены заплатить штраф в размере 100 евро.
С 1 июня власти Италии отменили требование о предъявлении при въезде в страну так называемого green pass (электронного COVID-сертификата). Таким образом для поездки в страну россиянам понадобится только страховка, загранпаспорт и действующий шенген: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты не нужны.
Прямых рейсов из России пока нет. Добраться можно лайнерами иностранных авиакомпаний через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне колеблется от 25 до 200 тысяч рублей с человека за перелет в одну сторону.
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