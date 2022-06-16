17:40 16.06.2022 (обновлено: 16:24 17.06.2022)
Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Интерес к Ленинградской области у инвесторов никуда не пропал, но в связи с внешнеполитическими условиями некоторые проекты ― на паузе. Присутствующие в регионе иностранные компании приостановили инвестиционные программы, связанные с модернизацией действующих производств. Однако интерес есть со стороны дружественных стран", - сказал он.
По словам губернатора, с начала года агентство экономического развития уже приняло на сопровождение 29 новых проектов. "Инвесторы сегодня активны в туристической отрасли, где заявлены и реализуются ряд крупных и небольших проектов. В особенности развитие получают глэмпинги ввиду легкости возведения конструкций модулей. Среди отраслей промышленности наиболее активны машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая, нефтегазохимическая промышленность, промышленность строительных материалов", - отметил Дрозденко.
Он напомнил также, что в рамках ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать более 30 соглашений, большая часть из которых ― инвестиционные и инфраструктурные проекты. " Общая сумма оценивается в более 250 миллиардов рублей. Это российские компании и крупные институты развития", - отметил он.
В частности, по его словам, на форуме подписываются соглашения по проекту строительства зернового терминала компании "Содружество" в Усть-Луге, нового металлургического завода компании "Новосталь-М", малого завода СПГ в Ломоносовском районе, производства биоразлагаемой посуды и завода художественных красок. Продолжатся инвестиции в развитие уже действующих предприятий: фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и других.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.