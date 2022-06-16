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Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется

Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется - РИА Новости, 17.06.2022

Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется

Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T17:40

2022-06-16T17:40

2022-06-17T16:24

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

усть-луга

ломоносовский район

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам губернатора, с начала года агентство экономического развития уже приняло на сопровождение 29 новых проектов. "Инвесторы сегодня активны в туристической отрасли, где заявлены и реализуются ряд крупных и небольших проектов. В особенности развитие получают глэмпинги ввиду легкости возведения конструкций модулей. Среди отраслей промышленности наиболее активны машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая, нефтегазохимическая промышленность, промышленность строительных материалов", - отметил Дрозденко.Он напомнил также, что в рамках ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать более 30 соглашений, большая часть из которых ― инвестиционные и инфраструктурные проекты. " Общая сумма оценивается в более 250 миллиардов рублей. Это российские компании и крупные институты развития", - отметил он.В частности, по его словам, на форуме подписываются соглашения по проекту строительства зернового терминала компании "Содружество" в Усть-Луге, нового металлургического завода компании "Новосталь-М", малого завода СПГ в Ломоносовском районе, производства биоразлагаемой посуды и завода художественных красок. Продолжатся инвестиции в развитие уже действующих предприятий: фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и других.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795797200.html

ленинградская область

усть-луга

ломоносовский район

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, усть-луга, ломоносовский район, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф