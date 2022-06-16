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Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется - РИА Новости, 17.06.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220616/interes-1796190954.html
Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется
Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется - РИА Новости, 17.06.2022
Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется
Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T17:40
2022-06-17T16:24
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
усть-луга
ломоносовский район
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам губернатора, с начала года агентство экономического развития уже приняло на сопровождение 29 новых проектов. "Инвесторы сегодня активны в туристической отрасли, где заявлены и реализуются ряд крупных и небольших проектов. В особенности развитие получают глэмпинги ввиду легкости возведения конструкций модулей. Среди отраслей промышленности наиболее активны машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая, нефтегазохимическая промышленность, промышленность строительных материалов", - отметил Дрозденко.Он напомнил также, что в рамках ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать более 30 соглашений, большая часть из которых ― инвестиционные и инфраструктурные проекты. " Общая сумма оценивается в более 250 миллиардов рублей. Это российские компании и крупные институты развития", - отметил он.В частности, по его словам, на форуме подписываются соглашения по проекту строительства зернового терминала компании "Содружество" в Усть-Луге, нового металлургического завода компании "Новосталь-М", малого завода СПГ в Ломоносовском районе, производства биоразлагаемой посуды и завода художественных красок. Продолжатся инвестиции в развитие уже действующих предприятий: фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и других.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ленинградская область, александр дрозденко, усть-луга, ломоносовский район, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
17:40 16.06.2022 (обновлено: 16:24 17.06.2022)
 

Дрозденко: интерес к Ленинградской области у инвесторов сохраняется

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Интерес к Ленинградской области у инвесторов не пропал, сообщил губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Интерес к Ленинградской области у инвесторов никуда не пропал, но в связи с внешнеполитическими условиями некоторые проекты ― на паузе. Присутствующие в регионе иностранные компании приостановили инвестиционные программы, связанные с модернизацией действующих производств. Однако интерес есть со стороны дружественных стран", - сказал он.
По словам губернатора, с начала года агентство экономического развития уже приняло на сопровождение 29 новых проектов. "Инвесторы сегодня активны в туристической отрасли, где заявлены и реализуются ряд крупных и небольших проектов. В особенности развитие получают глэмпинги ввиду легкости возведения конструкций модулей. Среди отраслей промышленности наиболее активны машиностроение, пищевая, деревообрабатывающая, нефтегазохимическая промышленность, промышленность строительных материалов", - отметил Дрозденко.
Он напомнил также, что в рамках ПМЭФ Ленинградская область планирует подписать более 30 соглашений, большая часть из которых ― инвестиционные и инфраструктурные проекты. " Общая сумма оценивается в более 250 миллиардов рублей. Это российские компании и крупные институты развития", - отметил он.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский и генеральный директор АНО Национальный Центр развития государственно-частного партнерства Павел Селезнев после подписания договора о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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В частности, по его словам, на форуме подписываются соглашения по проекту строительства зернового терминала компании "Содружество" в Усть-Луге, нового металлургического завода компании "Новосталь-М", малого завода СПГ в Ломоносовском районе, производства биоразлагаемой посуды и завода художественных красок. Продолжатся инвестиции в развитие уже действующих предприятий: фармацевтической компании "Северная звезда", "Респираторного комплекса", деревоперерабатывающей компании "Слотекс", рыбоводческого предприятия "Северная креветка" и других.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАлександр ДрозденкоУсть-ЛугаЛомоносовский районЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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