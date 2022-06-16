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Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков - РИА Новости, 16.06.2022
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков
Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:02
2022-06-16T19:21
владимир путин
россия
экономика
автопром
авто
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей."Знаю, что российские заводы по выпуску грузовиков сейчас активно перестраивают отечественные цепочки, отечественные моторостроители замещают выбывших поставщиков. Надо признать, что на текущий момент такая замена связана и с понижением класса экологичности двигателей, а это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности... Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать. Я просил бы участников совещания дать свою оценку, насколько эта проблема носит системный характер", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
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владимир путин, россия, экономика, автопром, авто
19:02 16.06.2022 (обновлено: 19:21 16.06.2022)
 
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков

Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкГрузовой автомобиль на дороге
Грузовой автомобиль на дороге - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Грузовой автомобиль на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей.
"Знаю, что российские заводы по выпуску грузовиков сейчас активно перестраивают отечественные цепочки, отечественные моторостроители замещают выбывших поставщиков. Надо признать, что на текущий момент такая замена связана и с понижением класса экологичности двигателей, а это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности... Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать. Я просил бы участников совещания дать свою оценку, насколько эта проблема носит системный характер", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:12
Путин предложил расширить поддержку спроса на коммерческий автотранспорт
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаАвтопромАвто
 
 
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