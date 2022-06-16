https://ria.ru/20220616/gruzoviki-1795899282.html
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков - РИА Новости, 16.06.2022
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков
Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:02
2022-06-16T19:02
2022-06-16T19:21
владимир путин
россия
экономика
автопром
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147798/31/1477983193_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e0b60b4c304811ee3d586262716215a.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей."Знаю, что российские заводы по выпуску грузовиков сейчас активно перестраивают отечественные цепочки, отечественные моторостроители замещают выбывших поставщиков. Надо признать, что на текущий момент такая замена связана и с понижением класса экологичности двигателей, а это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности... Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать. Я просил бы участников совещания дать свою оценку, насколько эта проблема носит системный характер", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
https://ria.ru/20220616/transport-1795901996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147798/31/1477983193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92af3dd45a1f0d0cfe026370b8f3cc73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, автопром, авто
19:02 16.06.2022 (обновлено: 19:21 16.06.2022)
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков
Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей