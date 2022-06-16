https://ria.ru/20220616/gruzoviki-1795899282.html

Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков

Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков - РИА Новости, 16.06.2022

Путин предложил обсудить вопросы экологических норм для грузовиков

Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:02

2022-06-16T19:02

2022-06-16T19:21

владимир путин

россия

экономика

автопром

авто

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить вопросы экологических норм в отношении грузовых автомобилей."Знаю, что российские заводы по выпуску грузовиков сейчас активно перестраивают отечественные цепочки, отечественные моторостроители замещают выбывших поставщиков. Надо признать, что на текущий момент такая замена связана и с понижением класса экологичности двигателей, а это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности... Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков, их просто не будут пускать. Я просил бы участников совещания дать свою оценку, насколько эта проблема носит системный характер", - сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

https://ria.ru/20220616/transport-1795901996.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, автопром, авто