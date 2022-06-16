https://ria.ru/20220616/evakuatsiya-1795943607.html
Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.06.2022
Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
За минувшие сутки 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T22:43
2022-06-16T22:43
2022-06-16T22:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За минувшие сутки 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 749 человек, в том числе 3353 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 1 885 696 человек, из которых 300 340 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.По его словам, госграницу РФ всего пересекли 282 418 личных автомобилей, в том числе за прошедшие сутки – 4154.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины
Минобороны: еще 20,7 тысячи человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины