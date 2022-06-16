https://ria.ru/20220616/evakuatsiya-1795943607.html

Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины

Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 16.06.2022

Еще более 20 тысяч человек эвакуировали в Россию из Донбасса и с Украины

За минувшие сутки 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T22:43

2022-06-16T22:43

2022-06-16T22:43

специальная военная операция на украине

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михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. За минувшие сутки 20,7 тысячи человек, в том числе 3,3 тысячи детей, без участия Киева были эвакуированы в Россию из опасных районов Украины и Донбасса, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевскими властями, за прошедшие сутки, без участия украинской стороны, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 749 человек, в том числе 3353 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 1 885 696 человек, из которых 300 340 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.По его словам, госграницу РФ всего пересекли 282 418 личных автомобилей, в том числе за прошедшие сутки – 4154.

россия

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донбасс, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф