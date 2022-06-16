https://ria.ru/20220616/energoresursy-1795821725.html

Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак

Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак - РИА Новости, 16.06.2022

Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак

Европа в 2021 году за энергоресурсы заплатила 350-400 миллиардов евро, в этом году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 миллиардов евро, РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:13

2022-06-16T16:13

2022-06-16T16:27

экономика

европа

петербургский международный экономический форум (фонд)

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Европа в 2021 году за энергоресурсы заплатила 350-400 миллиардов евро, в этом году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 миллиардов евро, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак."Европа в прошлом году за энергетические ресурсы в целом заплатила где-то 350-400 миллиардов евро, то в этом году, благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счёт роста цен, которые произошли, Европа переплатит ещё примерно 400 миллиардов евро", - сказал Новак выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.

https://ria.ru/20220616/oplata-1795792124.html

европа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, цены на нефть