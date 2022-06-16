https://ria.ru/20220616/energoresursy-1795821725.html
Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак
Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак - РИА Новости, 16.06.2022
Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак
Европа в 2021 году за энергоресурсы заплатила 350-400 миллиардов евро, в этом году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 миллиардов евро, РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:13
2022-06-16T16:13
2022-06-16T16:27
экономика
европа
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
цены на нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Европа в 2021 году за энергоресурсы заплатила 350-400 миллиардов евро, в этом году из-за своих решений за счет роста цен она переплатит еще 400 миллиардов евро, заявил на ПМЭФ вице-премьер РФ Александр Новак."Европа в прошлом году за энергетические ресурсы в целом заплатила где-то 350-400 миллиардов евро, то в этом году, благодаря тем решениям, которые она приняла по поводу эмбарго на нефть и нефтепродукты, по поводу заявлений, которые звучат относительно постепенного отказа от российского газа, за счёт роста цен, которые произошли, Европа переплатит ещё примерно 400 миллиардов евро", - сказал Новак выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
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экономика, европа, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, цены на нефть
16:13 16.06.2022 (обновлено: 16:27 16.06.2022)
Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы, заявил Новак
Новак: Европа в 2022 году переплатит за энергоресурсы 400 миллиардов евро