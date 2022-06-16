https://ria.ru/20220616/ekooteli-1795723852.html

Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей

Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей - РИА Новости, 16.06.2022

Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей

Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T12:55

2022-06-16T12:55

2022-06-16T12:55

туризм

санкт-петербург

строительство

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме."Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания экоотелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", — сказала Догузова.Глава ведомства отметила, что на первом этапе участие примут 19 регионов. Модульные отели на их территориях будут строиться на основе быстровозводимых технологий, в отличие от капитальных гостиниц процесс займет несколько месяцев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.

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Ольга Кабанова

санкт-петербург, строительство, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, форум