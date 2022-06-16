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Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей
Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:55
2022-06-16T12:55
туризм
санкт-петербург
строительство
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме."Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания экоотелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", — сказала Догузова.Глава ведомства отметила, что на первом этапе участие примут 19 регионов. Модульные отели на их территориях будут строиться на основе быстровозводимых технологий, в отличие от капитальных гостиниц процесс займет несколько месяцев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
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санкт-петербург, строительство, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, форум
12:55 16.06.2022
 
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей

Глава Ростуризма заявила, что ведомство будет создавать некапитальные экоотели по стране

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания экоотелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", — сказала Догузова.
Глава ведомства отметила, что на первом этапе участие примут 19 регионов. Модульные отели на их территориях будут строиться на основе быстровозводимых технологий, в отличие от капитальных гостиниц процесс займет несколько месяцев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 11:56Петербургский международный экономический форум — 2022
Догузова рассказала о запуске единой электронной визы
 
ТуризмСанкт-ПетербургСтроительствоНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваТуризмФорум
 
 
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