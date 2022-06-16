https://ria.ru/20220616/ekooteli-1795723852.html
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей - РИА Новости, 16.06.2022
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей
Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T12:55
2022-06-16T12:55
2022-06-16T12:55
туризм
санкт-петербург
строительство
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме."Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания экоотелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", — сказала Догузова.Глава ведомства отметила, что на первом этапе участие примут 19 регионов. Модульные отели на их территориях будут строиться на основе быстровозводимых технологий, в отличие от капитальных гостиниц процесс займет несколько месяцев.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, строительство, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, форум
Ростуризм запустит программу строительства некапитальных экоотелей
Глава Ростуризма заявила, что ведомство будет создавать некапитальные экоотели по стране
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Ростуризм запускает программу по созданию в стране некапитальных экоотелей, заявила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания экоотелей, которые строятся по модульным технологиям. Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", — сказала Догузова.
Глава ведомства отметила, что на первом этапе участие примут 19 регионов. Модульные отели на их территориях будут строиться на основе быстровозводимых технологий, в отличие от капитальных гостиниц процесс займет несколько месяцев.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером.