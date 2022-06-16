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Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году - РИА Новости, 18.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/egipet-1796467161.html
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году - РИА Новости, 18.06.2022
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году
Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-16T12:30
2022-06-18T17:33
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
египет
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туризм
12:30 16.06.2022 (обновлено: 17:33 18.06.2022)
 
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году

Мантуров заявил, что более миллиона российских туристов посетят Египет в этом году

© РИА Новости / Марина ПервухинаТуристы на улицах Египта
Туристы на улицах Египта - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Марина Первухина
Туристы на улицах Египта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"За прошлый год мы видим положительную динамику по выездам наших граждан. Почти миллион туристов посетило Египет в прошлом году, мы видим, что уже за первый квартал этого года почти 400 тысяч туристов посетило Египет, то есть это уже явно будет с плюсом к прошлому году", - сказал министр, участвуя в бизнес-диалоге "Россия-Египет" на площадке ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 01:58
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЕгипетДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Туризм
 
 
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