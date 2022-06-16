https://ria.ru/20220616/egipet-1796467161.html

Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году

Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году - РИА Новости, 18.06.2022

Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году

Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-16T12:30

2022-06-16T12:30

2022-06-18T17:33

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

египет

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html

санкт-петербург

египет

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туризм