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Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году - РИА Новости, 18.06.2022
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году
Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-16T12:30
2022-06-16T12:30
2022-06-18T17:33
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
египет
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Почти миллион российских туристов посетили Египет в прошлом году, в текущем показатель будет еще выше, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, египет, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), туризм
12:30 16.06.2022 (обновлено: 17:33 18.06.2022)
Мантуров рассказал, сколько российских туристов посетят Египет в этом году
Мантуров заявил, что более миллиона российских туристов посетят Египет в этом году