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Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе - РИА Новости, 16.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795819863.html
Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе
Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе - РИА Новости, 16.06.2022
Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе
Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:08
2022-06-16T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган".Ракеты летели в жилой сектор и несли кассетный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы мелким поражающим элементом."Я видела, в небе осталась шлея, как самолет пролетает, и они разрываются и летят как фонарики. Я поняла, что это ПВО, потому что девять штук я посчитала, я присела. Потом думаю: а где же выстрел? А они в небе так: раз-раз-раз. Все-таки, видимо, нас охраняют", - сказала жительница Донецка.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
16:08 16.06.2022
 
Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе

Жительница Донецка рассказала, как ПВО сбивала боевые части ракет системы "Ураган"

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган".
Ракеты летели в жилой сектор и несли кассетный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы мелким поражающим элементом.
Последствия обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 15:52Специальная военная операция на Украине
Украинские военные нанесли удар по центру Донецка
"Я видела, в небе осталась шлея, как самолет пролетает, и они разрываются и летят как фонарики. Я поняла, что это ПВО, потому что девять штук я посчитала, я присела. Потом думаю: а где же выстрел? А они в небе так: раз-раз-раз. Все-таки, видимо, нас охраняют", - сказала жительница Донецка.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 12:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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