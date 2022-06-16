Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе
Жительница Донецка рассказала, как ПВО сбивала боевые части ракет системы "Ураган"
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган".
Ракеты летели в жилой сектор и несли кассетный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы мелким поражающим элементом.
"Я видела, в небе осталась шлея, как самолет пролетает, и они разрываются и летят как фонарики. Я поняла, что это ПВО, потому что девять штук я посчитала, я присела. Потом думаю: а где же выстрел? А они в небе так: раз-раз-раз. Все-таки, видимо, нас охраняют", - сказала жительница Донецка.
В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.