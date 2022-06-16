https://ria.ru/20220616/donetsk-1795819863.html

Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе

Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе - РИА Новости, 16.06.2022

Жительница Донецка рассказала о работе ПВО в городе

Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган". РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:08

2022-06-16T16:08

2022-06-16T16:08

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Жительница Кировского района Донецка рассказала РИА Новости о том, как ПВО Донецкой Народной Республики сбивала боевые части ракет системы "Ураган".Ракеты летели в жилой сектор и несли кассетный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы мелким поражающим элементом."Я видела, в небе осталась шлея, как самолет пролетает, и они разрываются и летят как фонарики. Я поняла, что это ПВО, потому что девять штук я посчитала, я присела. Потом думаю: а где же выстрел? А они в небе так: раз-раз-раз. Все-таки, видимо, нас охраняют", - сказала жительница Донецка.В минувший понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795812500.html

https://ria.ru/20220616/donetsk-1795711451.html

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина