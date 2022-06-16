https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795649745.html
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:33
2022-06-16T09:33
2022-06-16T09:33
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
в мире
женева (город)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прошлая встреча Владимира Путина и Джо Байдена была год назад в Женеве."Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - сказал он.Песков добавил, что все будет зависеть от развития ситуации. "Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", - отметил он.
https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795641599.html
женева (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, женева (город)
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прошлая встреча Владимира Путина
и Джо Байдена
была год назад в Женеве
.
"Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - сказал он.
Песков добавил, что все будет зависеть от развития ситуации. "Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", - отметил он.