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Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
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Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков
Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T09:33
2022-06-16T09:33
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
в мире
женева (город)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прошлая встреча Владимира Путина и Джо Байдена была год назад в Женеве."Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - сказал он.Песков добавил, что все будет зависеть от развития ситуации. "Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", - отметил он.
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владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, женева (город)
09:33 16.06.2022
 
Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прошлая встреча Владимира Путина и Джо Байдена была год назад в Женеве.
"Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - сказал он.
Песков добавил, что все будет зависеть от развития ситуации. "Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", - отметил он.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
09:02
Россия и США находятся в весьма горячей точке противостояния, заявил Песков
 
Владимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковВ миреЖенева (город)
 
 
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