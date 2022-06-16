https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795649745.html

Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков

Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков - РИА Новости, 16.06.2022

Саммит России и США в обозримой перспективе вряд ли возможен, заявил Песков

Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T09:33

2022-06-16T09:33

2022-06-16T09:33

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

в мире

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Прошлая встреча Владимира Путина и Джо Байдена была год назад в Женеве."Вряд ли в настоящее время саммит лидеров возможен. И вряд ли он возможен в обозримой перспективе. Хотя справедливости ради надо признать, что международные дела - это субстанция, где иногда все-таки прагматичный подход начинает довлеть. И тенденции тогда достаточно быстро сменяются", - сказал он.Песков добавил, что все будет зависеть от развития ситуации. "Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится", - отметил он.

https://ria.ru/20220616/diplomatiya-1795641599.html

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, джо байден, дмитрий песков, в мире, женева (город)