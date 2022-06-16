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Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги - РИА Новости, 16.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/dengi-1795823928.html
Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги
Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги - РИА Новости, 16.06.2022
Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги
Распределение денег, которые США выделяют как помощь Украине, вызывает большие вопросы из-за несамостоятельности киевских властей, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:19
2022-06-16T18:00
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
сша
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
джон кирби
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Распределение денег, которые США выделяют как помощь Украине, вызывает большие вопросы из-за несамостоятельности киевских властей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Про США мне кажется, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все понятно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим — что экономические санкции, что другие (меры. — Прим. ред.). И большой вопрос еще: куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует, — все это большой вопрос", — заявила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).США с начала специальной военной операции российских войск выделили Украине военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка миллиарда долларов.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17:00.
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), сша, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, джон кирби
16:19 16.06.2022 (обновлено: 18:00 16.06.2022)
 
Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги

Захарова поинтересовалась, как распределяются выделяемые США на помощь Украине деньги

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Распределение денег, которые США выделяют как помощь Украине, вызывает большие вопросы из-за несамостоятельности киевских властей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Про США мне кажется, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все понятно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим — что экономические санкции, что другие (меры. — Прим. ред.). И большой вопрос еще: куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует, — все это большой вопрос", — заявила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 07:04Специальная военная операция на Украине
Вырвавшиеся с "Азота" женщины рассказали об иностранных наемниках на заводе
США с начала специальной военной операции российских войск выделили Украине военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка миллиарда долларов.
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17:00.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)СШАУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденДжон Кирби
 
 
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