https://ria.ru/20220616/dengi-1795823928.html

Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги

Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги - РИА Новости, 16.06.2022

Захарова поинтересовалась, куда пойдут выделяемые США для Украины деньги

Распределение денег, которые США выделяют как помощь Украине, вызывает большие вопросы из-за несамостоятельности киевских властей, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:19

2022-06-16T16:19

2022-06-16T18:00

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

сша

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

джон кирби

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Распределение денег, которые США выделяют как помощь Украине, вызывает большие вопросы из-за несамостоятельности киевских властей, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Про США мне кажется, честно говоря, даже говорить не стоит, потому что все понятно. Каждый их новый шаг бьет по ним же самим — что экономические санкции, что другие (меры. — Прим. ред.). И большой вопрос еще: куда пойдут эти деньги? Потому что мы же только слышим о выделяемых суммах, поставках, а как это дальше распределяется, среди кого, кто делит эти колоссальные суммы внутри США или за пределами, учитывая то, что киевский режим как самостоятельная единица абсолютно не существует, — все это большой вопрос", — заявила она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).США с начала специальной военной операции российских войск выделили Украине военную помощь на общую сумму в 5,6 миллиарда долларов, заявил ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби. Накануне президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделяет Киеву дополнительный пакет военной помощи на общую сумму порядка миллиарда долларов.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17:00.

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html

https://ria.ru/20220616/sanktsii-1795641449.html

сша

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петербургский международный экономический форум (фонд), сша, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, джон кирби