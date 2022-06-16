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Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий - РИА Новости, 16.06.2022
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Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий
Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий - РИА Новости, 16.06.2022
Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо развивать сферу биотехнологий, в том числе в сотрудничестве с Россией. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T17:58
2022-06-16T18:06
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо развивать сферу биотехнологий, в том числе в сотрудничестве с Россией."Без биологии никуда. Не может быть медицины сегодня без биологии. Вот ковид этот нас пугнул, и мы форсировано начали производить вакцину. Взяли там технологии, взяли еще что-то, привезли, смешали, сделали. А свое? Основа есть. Пришлось завод строить. И там везде биология. Эти вирусы… Вчера ковид, сегодня обезьянья эта оспа, еще что-то. И, опять же, без науки о жизни никуда. Поэтому я, столкнувшись с этим, понял, что нам надо как-то серьезно подойти к медицине, здравоохранению, науке на основе биологии", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с министрами здравоохранения и образования Белоруссии.Лукашенко заявил, что Россия может помочь Минску с развитием в этой сфере, и предварительные договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по этой теме есть. "Лучшие в мире образцы (в России – ред.) есть. С президентом Путиным мы договорились. Он молодец: пожалуйста, любые лаборатории. Самая продвинутая у него биологическая лаборатория, как он мне сказал, создана в "Сириусе"", - сказал белорусский президент.По его словам, Путин пригласил воспользоваться имеющимся в России опытом и в том числе совместно развивать соответствующее направление в Белоруссии. "Этим надо воспользоваться. Ну и посмотреть лучшие образцы в мире по развитию медицины, здравоохранения, биологии и так далее. Без биотехнологий никуда. И вы видите, что мы в Беларуси кое-что начали в этом направлении делать. И не сегодня, и не вчера, а позавчера", - заметил Лукашенко.Он также подчеркнул важность развития таких передовых, по его мнению, направлений, как микроэлектроника, атомная энергетика, космос. "Вот эти направления будут всегда востребованы. Давайте подумаем, как мы, чтобы не отстать, будем их развивать. Чтобы не потерять свою школу и не отстать", - сказал президент.
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, владимир путин
17:58 16.06.2022 (обновлено: 18:06 16.06.2022)
 
Лукашенко поручил развивать в Белоруссии сферу биотехнологий

Лукашенко поручил развивать сферу биотехнологий, в том числе в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране необходимо развивать сферу биотехнологий, в том числе в сотрудничестве с Россией.
"Без биологии никуда. Не может быть медицины сегодня без биологии. Вот ковид этот нас пугнул, и мы форсировано начали производить вакцину. Взяли там технологии, взяли еще что-то, привезли, смешали, сделали. А свое? Основа есть. Пришлось завод строить. И там везде биология. Эти вирусы… Вчера ковид, сегодня обезьянья эта оспа, еще что-то. И, опять же, без науки о жизни никуда. Поэтому я, столкнувшись с этим, понял, что нам надо как-то серьезно подойти к медицине, здравоохранению, науке на основе биологии", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с министрами здравоохранения и образования Белоруссии.
Лукашенко заявил, что Россия может помочь Минску с развитием в этой сфере, и предварительные договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по этой теме есть. "Лучшие в мире образцы (в России – ред.) есть. С президентом Путиным мы договорились. Он молодец: пожалуйста, любые лаборатории. Самая продвинутая у него биологическая лаборатория, как он мне сказал, создана в "Сириусе"", - сказал белорусский президент.
По его словам, Путин пригласил воспользоваться имеющимся в России опытом и в том числе совместно развивать соответствующее направление в Белоруссии. "Этим надо воспользоваться. Ну и посмотреть лучшие образцы в мире по развитию медицины, здравоохранения, биологии и так далее. Без биотехнологий никуда. И вы видите, что мы в Беларуси кое-что начали в этом направлении делать. И не сегодня, и не вчера, а позавчера", - заметил Лукашенко.
Он также подчеркнул важность развития таких передовых, по его мнению, направлений, как микроэлектроника, атомная энергетика, космос. "Вот эти направления будут всегда востребованы. Давайте подумаем, как мы, чтобы не отстать, будем их развивать. Чтобы не потерять свою школу и не отстать", - сказал президент.
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БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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