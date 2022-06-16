Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро - РИА Новости, 16.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795927913.html
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро
Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:42
2022-06-16T20:43
владимир путин
экономика
автопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_34cd7d818a851b8c9a3bc515988ae615.jpg
СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек."Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек", - сказал Путин на совещании. Он добавил, что представители отрасли отметили скорость принятия властями решений, но "ситуация требует работать еще эффективнее, еще быстрее".
https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790155460_234:0:2123:1417_1920x0_80_0_0_634de2904e9c99e424ca5794b1bdd891.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, автопром
20:42 16.06.2022 (обновлено: 20:43 16.06.2022)
 
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро

Президент Путин призвал реализовывать решения по поддержке автопрома максимально быстро

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанкПроизводство "АвтоВАЗ"
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
Перейти в фотобанк
Производство "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек.
"Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек", - сказал Путин на совещании. Он добавил, что представители отрасли отметили скорость принятия властями решений, но "ситуация требует работать еще эффективнее, еще быстрее".
Демонтаж вывески со здания автозавода Рено в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 12:44
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в "Москвич"
 
Владимир ПутинЭкономикаАвтопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала