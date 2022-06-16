https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795927913.html

Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро

Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро - РИА Новости, 16.06.2022

Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро

Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:42

2022-06-16T20:42

2022-06-16T20:43

владимир путин

экономика

автопром

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек."Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек", - сказал Путин на совещании. Он добавил, что представители отрасли отметили скорость принятия властями решений, но "ситуация требует работать еще эффективнее, еще быстрее".

https://ria.ru/20220606/zavod-1793433511.html

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владимир путин, экономика, автопром