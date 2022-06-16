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Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро
Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:42
2022-06-16T20:42
2022-06-16T20:43
владимир путин
экономика
автопром
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все решения по поддержке автопрома должны реализовываться максимально быстро, без проволочек."Все решения, которые мы принимаем, должны реализовываться максимально быстро, без излишних бюрократических проволочек", - сказал Путин на совещании. Он добавил, что представители отрасли отметили скорость принятия властями решений, но "ситуация требует работать еще эффективнее, еще быстрее".
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владимир путин, экономика, автопром
20:42 16.06.2022 (обновлено: 20:43 16.06.2022)
Путин призвал реализовывать все решения по автопрому максимально быстро
Президент Путин призвал реализовывать решения по поддержке автопрома максимально быстро