https://ria.ru/20220616/arenda-1795686523.html
"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики
"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики - РИА Новости, 16.06.2022
"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики
"Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:31
2022-06-16T11:31
2022-06-16T11:31
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технологии
москва
московская область (подмосковье)
apple
мтс
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Компания "Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате техники.Россиянам предлагается брать в аренду все — от смартфона до проектора. В списке доступного оборудования есть и ноутбуки: так, пользоваться лэптопом MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц.В сервисе есть и бытовая электроника и строительная техника. Среди них тепловые пушки, дрели, стремянки и пылесосы. Крупную технику пользователям обещают доставить.Аналогичные сервисы запустили операторы мобильной связи. МТС еще в конце 2021 года предлагала смартфоны Apple для жителей Москвы и Подмосковья с заключением договора на пользование сроком от одного до 12 месяцев.
https://ria.ru/20220616/port-1795574062.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, московская область (подмосковье), apple, мтс