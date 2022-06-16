https://ria.ru/20220616/arenda-1795686523.html

"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики

"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики - РИА Новости, 16.06.2022

"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики

"Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T11:31

2022-06-16T11:31

2022-06-16T11:31

наука

технологии

москва

московская область (подмосковье)

apple

мтс

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Компания "Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате техники.Россиянам предлагается брать в аренду все — от смартфона до проектора. В списке доступного оборудования есть и ноутбуки: так, пользоваться лэптопом MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц.В сервисе есть и бытовая электроника и строительная техника. Среди них тепловые пушки, дрели, стремянки и пылесосы. Крупную технику пользователям обещают доставить.Аналогичные сервисы запустили операторы мобильной связи. МТС еще в конце 2021 года предлагала смартфоны Apple для жителей Москвы и Подмосковья с заключением договора на пользование сроком от одного до 12 месяцев.

https://ria.ru/20220616/port-1795574062.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, москва, московская область (подмосковье), apple, мтс