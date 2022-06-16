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"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики - РИА Новости, 16.06.2022
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Наука
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"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики
"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики - РИА Новости, 16.06.2022
"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики
"Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:31
2022-06-16T11:31
наука
технологии
москва
московская область (подмосковье)
apple
мтс
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Компания "Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате техники.Россиянам предлагается брать в аренду все — от смартфона до проектора. В списке доступного оборудования есть и ноутбуки: так, пользоваться лэптопом MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц.В сервисе есть и бытовая электроника и строительная техника. Среди них тепловые пушки, дрели, стремянки и пылесосы. Крупную технику пользователям обещают доставить.Аналогичные сервисы запустили операторы мобильной связи. МТС еще в конце 2021 года предлагала смартфоны Apple для жителей Москвы и Подмосковья с заключением договора на пользование сроком от одного до 12 месяцев.
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технологии, москва, московская область (подмосковье), apple, мтс
11:31 16.06.2022
 

"Связной" предложил россиянам взять в аренду смартфоны, ноутбуки и лобзики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Компания "Связной" запустила услугу аренды гаджетов и бытовой электроники. Сервис разработан в партнерстве со стартапом Arenter, который специализируется на прокате техники.
Россиянам предлагается брать в аренду все — от смартфона до проектора. В списке доступного оборудования есть и ноутбуки: так, пользоваться лэптопом MacBook Air можно за 11 840 рублей в неделю или 32 560 в месяц.
В сервисе есть и бытовая электроника и строительная техника. Среди них тепловые пушки, дрели, стремянки и пылесосы. Крупную технику пользователям обещают доставить.
Аналогичные сервисы запустили операторы мобильной связи. МТС еще в конце 2021 года предлагала смартфоны Apple для жителей Москвы и Подмосковья с заключением договора на пользование сроком от одного до 12 месяцев.
USB-зарядка в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
08:00Наука
Не навредит никому, кроме Apple: какие ограничения введут для всех гаджетов
 
НаукаТехнологииМоскваМосковская область (Подмосковье)AppleМТС
 
 
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