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Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше - РИА Новости, 16.06.2022
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше
Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:13
2022-06-16T18:13
туризм
новости - туризм
казахстан
актау
уфа
boeing 737
sukhoi superjet 100 (ssj100)
каспийское море
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР.Регулярные перевозки из северной столицы в Актау откроет SCAT Airlines с 25 июня. Перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам на Boeing 737. Время в пути — три с половиной часа. Стоимость билетов туда и обратно с вылетом в июле стартует от 21 тысячи рублей с человека.Из Уфы на маршрут поставят лайнеры Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Первый рейс — они будут осуществляться тоже раз в неделю по понедельникам — запланирован на 27 июня. С 12 июля количество увеличат до двух раз в неделю. Пакетный тур в Актау с проживанием в отеле пять звезд обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.С 8 июня Казахстан снял ограничения на въезд для иностранных путешественников. Чтобы пересечь границу, россиянам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.
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новости - туризм, казахстан, актау, уфа, boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), каспийское море, туризм, туристы, санкт-петербург
18:13 16.06.2022
 
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше

В Актау запустят прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в фотобанкСеребристые чайки на Каспийском море в Актау
Серебристые чайки на Каспийском море в Актау - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР.
Регулярные перевозки из северной столицы в Актау откроет SCAT Airlines с 25 июня. Перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам на Boeing 737. Время в пути — три с половиной часа. Стоимость билетов туда и обратно с вылетом в июле стартует от 21 тысячи рублей с человека.
Из Уфы на маршрут поставят лайнеры Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Первый рейс — они будут осуществляться тоже раз в неделю по понедельникам — запланирован на 27 июня. С 12 июля количество увеличат до двух раз в неделю. Пакетный тур в Актау с проживанием в отеле пять звезд обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.
С 8 июня Казахстан снял ограничения на въезд для иностранных путешественников. Чтобы пересечь границу, россиянам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 09:38Туризм
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ТуризмНовости - ТуризмКазахстанАктауУфаBoeing 737Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Каспийское мореТуризмтуристыСанкт-Петербург
 
 
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