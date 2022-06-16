https://ria.ru/20220616/aktau-1795803949.html

Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше

Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше - РИА Новости, 16.06.2022

Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше

Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:13

2022-06-16T18:13

2022-06-16T18:13

туризм

новости - туризм

казахстан

актау

уфа

boeing 737

sukhoi superjet 100 (ssj100)

каспийское море

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР.Регулярные перевозки из северной столицы в Актау откроет SCAT Airlines с 25 июня. Перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам на Boeing 737. Время в пути — три с половиной часа. Стоимость билетов туда и обратно с вылетом в июле стартует от 21 тысячи рублей с человека.Из Уфы на маршрут поставят лайнеры Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Первый рейс — они будут осуществляться тоже раз в неделю по понедельникам — запланирован на 27 июня. С 12 июля количество увеличат до двух раз в неделю. Пакетный тур в Актау с проживанием в отеле пять звезд обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.С 8 июня Казахстан снял ограничения на въезд для иностранных путешественников. Чтобы пересечь границу, россиянам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.

https://ria.ru/20220616/ogranichenie-1795650504.html

казахстан

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каспийское море

санкт-петербург

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, казахстан, актау, уфа, boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), каспийское море, туризм, туристы, санкт-петербург