https://ria.ru/20220616/aktau-1795803949.html
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше - РИА Новости, 16.06.2022
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше
Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:13
2022-06-16T18:13
2022-06-16T18:13
туризм
новости - туризм
казахстан
актау
уфа
boeing 737
sukhoi superjet 100 (ssj100)
каспийское море
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Отдых на Каспийском море в Казахстане станет доступнее для россиян: из Санкт-Петербурга и Уфы запустят прямые рейсы в Актау, сообщает АТОР.Регулярные перевозки из северной столицы в Актау откроет SCAT Airlines с 25 июня. Перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам на Boeing 737. Время в пути — три с половиной часа. Стоимость билетов туда и обратно с вылетом в июле стартует от 21 тысячи рублей с человека.Из Уфы на маршрут поставят лайнеры Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Первый рейс — они будут осуществляться тоже раз в неделю по понедельникам — запланирован на 27 июня. С 12 июля количество увеличат до двух раз в неделю. Пакетный тур в Актау с проживанием в отеле пять звезд обойдется в 165 тысяч рублей на двоих.С 8 июня Казахстан снял ограничения на въезд для иностранных путешественников. Чтобы пересечь границу, россиянам больше не нужны ни сертификаты о вакцинации, ни ПЦР-тесты.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, казахстан, актау, уфа, boeing 737, sukhoi superjet 100 (ssj100), каспийское море, туризм, туристы, санкт-петербург
Рейсов на пляжный курорт Казахстана станет больше
В Актау запустят прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Уфы