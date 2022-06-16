https://ria.ru/20220616/abrikosy-1795619686.html
Агроном объяснила, сколько "химии" может быть в первых абрикосах
Агроном объяснила, сколько "химии" может быть в первых абрикосах - РИА Новости, 16.06.2022
Агроном объяснила, сколько "химии" может быть в первых абрикосах
Сколько времени разлагаются химикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья, и можно ли отравиться ранними абрикосами, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T02:10
2022-06-16T02:10
2022-06-16T02:10
общество
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Сколько времени разлагаются химикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья, и можно ли отравиться ранними абрикосами, рассказала в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.Абрикосовые деревья, как правило, опрыскивают химикатами сразу после цветения, когда начинается формирование плодов, отметила она. Это делается для того, чтобы вредители не отложили личинки в абрикосах, пояснила Тихонова. Если пренебречь обработкой деревьев, можно потерять урожай, добавила агроном.Обработка химикатами отцветших деревьев не может причинить вред людям, которые потом купят созревшие плоды, уверена она."Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой "химии" в них не остается", – уточнила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.Но на всякий случай лучше вымыть абрикосы перед тем, как их есть, посоветовала агроном.
https://ria.ru/20200316/1568565470.html
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общество
Агроном объяснила, сколько "химии" может быть в первых абрикосах
Агроном Тихонова: химикаты, которыми опрыскивают абрикосовые деревья, безопасны
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Сколько времени разлагаются химикаты, которыми обрабатывают плодовые деревья, и можно ли отравиться ранними абрикосами, рассказала
в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.
Абрикосовые деревья, как правило, опрыскивают химикатами сразу после цветения, когда начинается формирование плодов, отметила она. Это делается для того, чтобы вредители не отложили личинки в абрикосах, пояснила Тихонова. Если пренебречь обработкой деревьев, можно потерять урожай, добавила агроном.
"Абрикосы потеряют товарный вид и станут несъедобными. Вредители могут проникнуть внутрь плода и отложить личинки в мякоть и в косточку", – сказала Тихонова.
Обработка химикатами отцветших деревьев не может причинить вред людям, которые потом купят созревшие плоды, уверена она.
"Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой "химии" в них не остается", – уточнила Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Но на всякий случай лучше вымыть абрикосы перед тем, как их есть, посоветовала агроном.