10:15 16.06.2022 (обновлено: 17:28 18.06.2022)
В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт
Минздрав: благодаря помощи психолога около 20 процентов женщин отказываются от аборта
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Если говорить об эффективности психологического консультирования, то оно составляет на текущий момент порядка 20%. Иными словами, порядка 20% женщин, которые проходят консультирование, отказываются от прерывания беременности", - сказал Салагай на сессии ПМЭФ "Здоровье поколений в основе демографической политики".
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Он уточнил, что такие психологические консультации позволяют сохранять тысячи жизней.
По словам Салагая, в России сокращается также и младенческая смертность - с 2006 года почти в 2,5 раза.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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