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В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт - РИА Новости, 18.06.2022
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https://ria.ru/20220616/aborty-1796465262.html
В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт
В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт - РИА Новости, 18.06.2022
В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт
Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег РИА Новости, 18.06.2022
2022-06-16T10:15
2022-06-18T17:28
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Если говорить об эффективности психологического консультирования, то оно составляет на текущий момент порядка 20%. Иными словами, порядка 20% женщин, которые проходят консультирование, отказываются от прерывания беременности", - сказал Салагай на сессии ПМЭФ "Здоровье поколений в основе демографической политики".Он уточнил, что такие психологические консультации позволяют сохранять тысячи жизней.По словам Салагая, в России сокращается также и младенческая смертность - с 2006 года почти в 2,5 раза.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220607/aborty-1793679544.html
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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
10:15 16.06.2022 (обновлено: 17:28 18.06.2022)
 
В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт

Минздрав: благодаря помощи психолога около 20 процентов женщин отказываются от аборта

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"Если говорить об эффективности психологического консультирования, то оно составляет на текущий момент порядка 20%. Иными словами, порядка 20% женщин, которые проходят консультирование, отказываются от прерывания беременности", - сказал Салагай на сессии ПМЭФ "Здоровье поколений в основе демографической политики".
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 11:25
Социологи выяснили отношение россиян к абортам
Он уточнил, что такие психологические консультации позволяют сохранять тысячи жизней.
По словам Салагая, в России сокращается также и младенческая смертность - с 2006 года почти в 2,5 раза.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября 2021, 17:41
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