https://ria.ru/20220616/aborty-1796465262.html

В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт

В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт - РИА Новости, 18.06.2022

В Минздраве рассказали о помощи женщинам, которые хотят сделать аборт

Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег РИА Новости, 18.06.2022

2022-06-16T10:15

2022-06-16T10:15

2022-06-18T17:28

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Около 20% женщин, которые хотели сделать аборт, отказываются от него после психологической консультации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай."Если говорить об эффективности психологического консультирования, то оно составляет на текущий момент порядка 20%. Иными словами, порядка 20% женщин, которые проходят консультирование, отказываются от прерывания беременности", - сказал Салагай на сессии ПМЭФ "Здоровье поколений в основе демографической политики".Он уточнил, что такие психологические консультации позволяют сохранять тысячи жизней.По словам Салагая, в России сокращается также и младенческая смертность - с 2006 года почти в 2,5 раза.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220607/aborty-1793679544.html

https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751790450.html

россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)