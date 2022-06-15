https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html

Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля

Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:18

2022-06-15T16:18

2022-06-15T16:22

владимир путин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания "Мать-героиня", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220608/zvanie-1794073105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия