https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:18
2022-06-15T16:18
2022-06-15T16:22
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания "Мать-героиня", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220608/zvanie-1794073105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
16:18 15.06.2022 (обновлено: 16:22 15.06.2022)
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
Президент Путин поручил до 1 июля представить проект указа о звании "Мать-героиня"