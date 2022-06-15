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Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:18
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владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания "Мать-героиня", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – до 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, общество, россия
16:18 15.06.2022 (обновлено: 16:22 15.06.2022)
 
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля

Президент Путин поручил до 1 июля представить проект указа о звании "Мать-героиня"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания "Мать-героиня", сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... представить проект указа президента РФ об учреждении почетного звания "Мать-героиня", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – до 1 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Семья - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 17:40Новости Подмосковья
Звание "мать-героиня" могут получить 35 женщин из Подмосковья
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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