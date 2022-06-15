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В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс - РИА Новости, 15.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220615/ulyanovsk-1795508407.html
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс - РИА Новости, 15.06.2022
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс
В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс, написал в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:05
2022-06-15T16:05
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
реконструкция
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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс, написал в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских."Еще год назад я задумался о большом проекте по реконструкции гостиницы "Венец". Некогда гигант туристической инфраструктуры находится в плачевном состоянии. Гостинице больше полувека, и в ней ни разу не было капремонта. Состояние номеров оставляет желать лучшего. Зная, насколько "Венец" дорог ульяновцам, мы начали искать партнеров, чтобы дать гостинице вторую жизнь. И нам это удалось. Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels берется за реконструкцию "Венца", -поделился глава региона.Он подчеркнул, что о передаче или продаже гостиницы из собственности города в частные руки речи не идет."Инвестор будет арендовать у нас площади и вкладывать средства в развитие объекта. В планах – обновление номерного фонда, фасада и инженерных коммуникаций. Гостиница станет вновь привлекательной для жителей и гостей региона. Для нас это важно и с точки зрения развития туризма", - добавил Русских.По его словам, во вторник правительство региона подписало инвестсоглашение с гендиректором "Азимут Хотелс Компани" Максимом Бродовским в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме."Объем инвестиций – 750 миллионов рублей. Работы будут проводить поэтапно. Коллектив гостиницы сохраняется. Кроме того, бюджет дополнительно будет получать ежегодно более 20 миллионов рублей арендных платежей", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20220527/obuchenie-1791184439.html
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ульяновск, алексей русских, реконструкция
16:05 15.06.2022
 

В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкУльяновск
Ульяновск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. В центре Ульяновска появится суперсовременный гостиничный комплекс, написал в своем телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
"Еще год назад я задумался о большом проекте по реконструкции гостиницы "Венец". Некогда гигант туристической инфраструктуры находится в плачевном состоянии. Гостинице больше полувека, и в ней ни разу не было капремонта. Состояние номеров оставляет желать лучшего. Зная, насколько "Венец" дорог ульяновцам, мы начали искать партнеров, чтобы дать гостинице вторую жизнь. И нам это удалось. Крупнейшая российская гостиничная сеть Azimut Hotels берется за реконструкцию "Венца", -поделился глава региона.
Председатель регионального отделения ООО Союз машиностроителей России, генеральный директор АО УКБП Александр Войт и губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 15:29Ульяновская область
В Ульяновской области повышают качество подготовки инженерных кадров
Он подчеркнул, что о передаче или продаже гостиницы из собственности города в частные руки речи не идет.
"Инвестор будет арендовать у нас площади и вкладывать средства в развитие объекта. В планах – обновление номерного фонда, фасада и инженерных коммуникаций. Гостиница станет вновь привлекательной для жителей и гостей региона. Для нас это важно и с точки зрения развития туризма", - добавил Русских.
По его словам, во вторник правительство региона подписало инвестсоглашение с гендиректором "Азимут Хотелс Компани" Максимом Бродовским в рамках работы на Петербургском международном экономическом форуме.
"Объем инвестиций – 750 миллионов рублей. Работы будут проводить поэтапно. Коллектив гостиницы сохраняется. Кроме того, бюджет дополнительно будет получать ежегодно более 20 миллионов рублей арендных платежей", - подытожил губернатор.
 
Ульяновская областьУльяновскАлексей РусскихРеконструкция
 
 
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