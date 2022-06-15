https://ria.ru/20220615/ukraina-1795521289.html

Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине

Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и решаемых в ходе... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:31

2022-06-15T16:31

2022-06-15T16:31

владимир путин

украина

россия

китай

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220615/peregovory-1795514369.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, россия, китай, в мире, си цзиньпин