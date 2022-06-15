https://ria.ru/20220615/ukraina-1795521289.html
Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине
Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и решаемых в ходе... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:31
2022-06-15T16:31
2022-06-15T16:31
владимир путин
украина
россия
китай
в мире
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином изложил принципиальные оценки ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220615/peregovory-1795514369.html
украина
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b74b9f6fdb37da15c11882ffaa214f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, китай, в мире, си цзиньпин
Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине
Президент Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине