12:59 15.06.2022 (обновлено: 18:00 16.06.2022)
Концентрация углерода в Москве в мае ниже на 22%, чем в прошлом году
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМолодые люди во время прогулки на одной из улиц Москвы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Среднемесячная концентрация оксида углерода в мае оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период в 2021 году, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
В сообщении отмечается, что специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" сравнили прохладный и ветреный май 2022 года с маем 2021 года, когда наблюдалась стандартная для последнего весеннего месяца теплая погода со слабым ветром.
"По результатам наблюдений, в целом по городу среднемесячные концентрации оксида углерода в мае 2022 года оказались на 22% ниже, чем в мае 2021, оксид азота ниже на 19%, диоксид азота на 14%, а взвешенные вещества РМ10 и РМ2,5 на 15% и 27% соответственно", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что было проведено и более конкретное сравнение. Так, согласно анализу данных АСКЗА "Хамовники", 25 мая 2021 года в столице наблюдались неблагоприятные метеорологические условия с очень низкой скоростью ветра, а 13 мая 2022 года в Москве порывы ветра местами доходили до 17 метров в секунду. За указанные два дня было выявлено еще большая разница концентраций загрязняющих веществ: концентрации оксида азота ниже на 63%, диоксида азота на 27%, диоксида серы на 78%, взвешенных веществ РМ2,5 на 50%.