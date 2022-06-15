https://ria.ru/20220615/uglerod-1795877367.html

Концентрация углерода в Москве в мае ниже на 22%, чем в прошлом году

Концентрация углерода в Москве в мае ниже на 22%, чем в прошлом году - РИА Новости, 16.06.2022

Концентрация углерода в Москве в мае ниже на 22%, чем в прошлом году

Среднемесячная концентрация оксида углерода в мае оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период в 2021 году, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-15T12:59

2022-06-15T12:59

2022-06-16T18:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Среднемесячная концентрация оксида углерода в мае оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период в 2021 году, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.В сообщении отмечается, что специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" сравнили прохладный и ветреный май 2022 года с маем 2021 года, когда наблюдалась стандартная для последнего весеннего месяца теплая погода со слабым ветром."По результатам наблюдений, в целом по городу среднемесячные концентрации оксида углерода в мае 2022 года оказались на 22% ниже, чем в мае 2021, оксид азота ниже на 19%, диоксид азота на 14%, а взвешенные вещества РМ10 и РМ2,5 на 15% и 27% соответственно", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что было проведено и более конкретное сравнение. Так, согласно анализу данных АСКЗА "Хамовники", 25 мая 2021 года в столице наблюдались неблагоприятные метеорологические условия с очень низкой скоростью ветра, а 13 мая 2022 года в Москве порывы ветра местами доходили до 17 метров в секунду. За указанные два дня было выявлено еще большая разница концентраций загрязняющих веществ: концентрации оксида азота ниже на 63%, диоксида азота на 27%, диоксида серы на 78%, взвешенных веществ РМ2,5 на 50%.

https://ria.ru/20211102/tuman-1758453606.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосэкомониторинг, газпромбанк, москва, общество