Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа
Министр энергетики Турции: страна переоценит месторождения в Черном море по запасам газа
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция начала переоценку месторождений в Черном море на предмет запасов газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
"Поскольку мы сосредоточили свое внимание на газовом месторождении Сакарья, речь идет о его скорейшей подготовке к добыче, но, с другой стороны, наши сейсмические исследования, то есть съемка под землей, наши исследовательские работы также продолжаются. Есть положительные отзывы. С 2005 по 2015 год бурение проводилось 6-7 международными нефтяными компаниями. Но до разведки дело не дошло. Мы сейчас переоцениваем эти области. Это откроет для нас новые горизонты. Надеюсь, это откроет двери для новых хороших новостей, мы в это верим, нам нужно быть немного терпеливее", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
13 июня, 16:15Турция начала укладку газопровода по дну Черного моря