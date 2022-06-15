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Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа - РИА Новости, 15.06.2022
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Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа
Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа - РИА Новости, 15.06.2022
Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа
Турция начала переоценку месторождений в Черном море на предмет запасов газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:54
2022-06-15T08:54
в мире
турция
черное море
сакарья (провинция)
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция начала переоценку месторождений в Черном море на предмет запасов газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году."Поскольку мы сосредоточили свое внимание на газовом месторождении Сакарья, речь идет о его скорейшей подготовке к добыче, но, с другой стороны, наши сейсмические исследования, то есть съемка под землей, наши исследовательские работы также продолжаются. Есть положительные отзывы. С 2005 по 2015 год бурение проводилось 6-7 международными нефтяными компаниями. Но до разведки дело не дошло. Мы сейчас переоцениваем эти области. Это откроет для нас новые горизонты. Надеюсь, это откроет двери для новых хороших новостей, мы в это верим, нам нужно быть немного терпеливее", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
https://ria.ru/20220613/gaz-1795046072.html
турция
черное море
сакарья (провинция)
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в мире, турция, черное море, сакарья (провинция)
08:54 15.06.2022
 
Турция переоценит месторождения в Черном море на предмет запасов газа

Министр энергетики Турции: страна переоценит месторождения в Черном море по запасам газа

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Турция начала переоценку месторождений в Черном море на предмет запасов газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.
"Поскольку мы сосредоточили свое внимание на газовом месторождении Сакарья, речь идет о его скорейшей подготовке к добыче, но, с другой стороны, наши сейсмические исследования, то есть съемка под землей, наши исследовательские работы также продолжаются. Есть положительные отзывы. С 2005 по 2015 год бурение проводилось 6-7 международными нефтяными компаниями. Но до разведки дело не дошло. Мы сейчас переоцениваем эти области. Это откроет для нас новые горизонты. Надеюсь, это откроет двери для новых хороших новостей, мы в это верим, нам нужно быть немного терпеливее", - приводит слова министра газета Yeni Şafak.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 16:15
Турция начала укладку газопровода по дну Черного моря
 
В миреТурцияЧерное мореСакарья (провинция)
 
 
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