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Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795605555.html
Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести
Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 15.06.2022
Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести
Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести, ранены еще... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:28
2022-06-15T21:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
стаханов
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести, ранены еще шестеро."Шесть человек погибло и шесть ранено, по уточненным данным, от обстрела Стаханова", - говорится в сообщении в Telegram-канале посла.Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.
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вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, стаханов, родион мирошник
21:28 15.06.2022 (обновлено: 21:31 15.06.2022)
 
Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова возросло до шести

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР
Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Последствия ракетного удара ВСУ по Стаханову в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести, ранены еще шестеро.
"Шесть человек погибло и шесть ранено, по уточненным данным, от обстрела Стаханова", - говорится в сообщении в Telegram-канале посла.
Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСтахановРодион Мирошник
 
 
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