https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795605555.html

Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести

Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести - РИА Новости, 15.06.2022

Число погибших при обстреле Стаханова со стороны ВСУ возросло до шести

Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести, ранены еще... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:28

2022-06-15T21:28

2022-06-15T21:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

стаханов

родион мирошник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795553088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aff369a92db004573d8cef3e02d30d3.jpg

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести, ранены еще шестеро."Шесть человек погибло и шесть ранено, по уточненным данным, от обстрела Стаханова", - говорится в сообщении в Telegram-канале посла.Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html

украина

луганская народная республика

стаханов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, стаханов, родион мирошник