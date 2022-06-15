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Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795584972.html
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.06.2022
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:35
2022-06-15T19:35
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."По предварительной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погибли четыре мирных жителя, среди них один несовершеннолетний, пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди них также есть несовершеннолетний подросток. Повреждено десять жилых домов. В результате обстрела н.п. Криничное погибли два мирных жителя и один человек ранен. Детальная информация уточняется", - говорится в сообщении.
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стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:35 15.06.2022
 
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех

В ЛНР сообщили, что число погибших при обстреле Стаханова увеличилось до четырех

© Фото : Генеральная прокуратура ЛНРПоследствия обстрела Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура ЛНР
Последствия обстрела Стаханова в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"По предварительной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погибли четыре мирных жителя, среди них один несовершеннолетний, пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди них также есть несовершеннолетний подросток. Повреждено десять жилых домов. В результате обстрела н.п. Криничное погибли два мирных жителя и один человек ранен. Детальная информация уточняется", - говорится в сообщении.
Сотрудник СЦКК в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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