https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795584972.html

Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.06.2022

Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:35

2022-06-15T19:35

2022-06-15T19:35

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."По предварительной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погибли четыре мирных жителя, среди них один несовершеннолетний, пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди них также есть несовершеннолетний подросток. Повреждено десять жилых домов. В результате обстрела н.п. Криничное погибли два мирных жителя и один человек ранен. Детальная информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220614/lnr-1795230070.html

стаханов

луганская народная республика

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стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины