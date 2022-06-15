https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795584972.html
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех - РИА Новости, 15.06.2022
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:35
2022-06-15T19:35
2022-06-15T19:35
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794209669_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_30b57205855d37c61811f9e555553058.jpg
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Стаханова в Луганской Народной Республике увеличилось до четырех, среди них несовершеннолетний, сообщило представительство ЛНР в СЦКК."По предварительной информации, в результате обстрела н.п. Стаханов погибли четыре мирных жителя, среди них один несовершеннолетний, пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди них также есть несовершеннолетний подросток. Повреждено десять жилых домов. В результате обстрела н.п. Криничное погибли два мирных жителя и один человек ранен. Детальная информация уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220614/lnr-1795230070.html
стаханов
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794209669_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3dd9d2ae284ad58f4fab552e83e177b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Число погибших при обстреле Стаханова в ЛНР увеличилось до четырех
В ЛНР сообщили, что число погибших при обстреле Стаханова увеличилось до четырех