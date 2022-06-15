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Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение - РИА Новости, 15.06.2022
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Липецкая область
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Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение
Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение - РИА Новости, 15.06.2022
Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение
Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:09
2022-06-15T17:09
липецкая область
россия
турция
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, соглашение предоставляет большие возможности для развития партнерских отношений, укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов, а также роста промышленного потенциала для обеих сторон. Первым шагом к реализации поставленных целей станет создание медиаплатформы для эффективного и оперативного обмена бизнес-информацией. Также планируется проведение бизнес-миссий в России и в Турции, организация В2В встреч и переговорных площадок, совместных семинаров, конференций, форумов.Ассоциация "Российско-Турецкий диалог" – деловое объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.
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россия, турция, экономика, липецкая область, игорь артамонов
17:09 15.06.2022
 

Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиЧлен правления Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" Мария Суворовская и заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов во время подписания соглашения о сотрудничестве
Член правления Ассоциации Российско-Турецкий Диалог Мария Суворовская и заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, соглашение предоставляет большие возможности для развития партнерских отношений, укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов, а также роста промышленного потенциала для обеих сторон. Первым шагом к реализации поставленных целей станет создание медиаплатформы для эффективного и оперативного обмена бизнес-информацией. Также планируется проведение бизнес-миссий в России и в Турции, организация В2В встреч и переговорных площадок, совместных семинаров, конференций, форумов.
"Липецкая область обладает серьёзным экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Мы готовы создавать условия для инвесторов, которые запускают новые производства", – подчеркнул Артамонов.
Ассоциация "Российско-Турецкий диалог" – деловое объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.
Липецкая область подписала соглашение с Володарским районом ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:22Липецкая область
Липецкая область договорилась о сотрудничестве с Володарским районом ДНР
 
Липецкая областьРоссияТурцияЭкономикаЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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