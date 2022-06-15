https://ria.ru/20220615/soglashenie-1795535373.html

Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение

Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение - РИА Новости, 15.06.2022

Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение

Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:09

2022-06-15T17:09

2022-06-15T17:09

липецкая область

россия

турция

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, соглашение предоставляет большие возможности для развития партнерских отношений, укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов, а также роста промышленного потенциала для обеих сторон. Первым шагом к реализации поставленных целей станет создание медиаплатформы для эффективного и оперативного обмена бизнес-информацией. Также планируется проведение бизнес-миссий в России и в Турции, организация В2В встреч и переговорных площадок, совместных семинаров, конференций, форумов.Ассоциация "Российско-Турецкий диалог" – деловое объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.

https://ria.ru/20220607/sotrudnichestvo-1793754109.html

россия

турция

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, турция, экономика, липецкая область, игорь артамонов