Липецкая область и "Российско-Турецкий Диалог" заключили соглашение
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиЧлен правления Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" Мария Суворовская и заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов во время подписания соглашения о сотрудничестве
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Администрация Липецкой области и Ассоциации "Российско-Турецкий Диалог" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития двусторонних инвестиций, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, соглашение предоставляет большие возможности для развития партнерских отношений, укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов, а также роста промышленного потенциала для обеих сторон. Первым шагом к реализации поставленных целей станет создание медиаплатформы для эффективного и оперативного обмена бизнес-информацией. Также планируется проведение бизнес-миссий в России и в Турции, организация В2В встреч и переговорных площадок, совместных семинаров, конференций, форумов.
"Липецкая область обладает серьёзным экономическим потенциалом и инвестиционной привлекательностью. Мы готовы создавать условия для инвесторов, которые запускают новые производства", – подчеркнул Артамонов.
Ассоциация "Российско-Турецкий диалог" – деловое объединение, которое соединяет российские и турецкие деловые круги с целью развития международного бизнес-взаимодействия, выстраивания коммуникаций и связей, направленных на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений.