https://ria.ru/20220615/pozhar-1795512201.html
На Сахалине локализовали крупный природный пожар
На Сахалине локализовали крупный природный пожар - РИА Новости, 15.06.2022
На Сахалине локализовали крупный природный пожар
Крупный природный пожар в труднодоступной местности на севере Сахалина удалось локализовать на третьи сутки, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:13
2022-06-15T16:13
2022-06-15T16:13
сахалин
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
озинский район
природные пожары в россии
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июн – РИА Новости. Крупный природный пожар в труднодоступной местности на севере Сахалина удалось локализовать на третьи сутки, сообщает пресс-служба правительства региона.Очаг возгорания на территории лесничества в Озинском районе в воскресенье вечером обнаружил экипаж патрульного вертолета Сахалинской авиабазы. Первоначально огонь охватил 757 га, к среде площадь возросла, по данным ГУМЧС, до 2450 га. В муниципалитете был введен режим ЧС. К тушению привлекли два вертолета."Масштабный пожар локализовали в среду около 18.00 (10.00 мск)", – говорится в релизе.По информации пресс-службы, борьбу с возгоранием продолжают около 50 лесных пожарных, а также десантная группа, региональный мобильный отряд, несколько десятков специалистов пожарно-спасательной службы и МЧС России. В помощь им придана 21 единица специализированной техники.По данным регионального главка МЧС России, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимую.
https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html
https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), озинский район, природные пожары в россии, сахалинская область
На Сахалине локализовали крупный природный пожар
Природный пожар на севере Сахалина локализовали на площади 2450 гектаров