https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице - РИА Новости, 15.06.2022
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:56
2022-06-15T18:56
2022-06-15T20:01
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794209669_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_30b57205855d37c61811f9e555553058.jpg
ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики."Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице", — рассказали там.Ранее сообщалось, что в Стаханове ранены двое детей и четверо взрослых, погибли двое мирных жителей. ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО "Ураган".В последнее время украинские войска стали чаще и активнее обстреливать мирные города в ЛНР и ДНР. В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному артиллерийскому огню с 2015 года — снаряды взрывались практически во всех районах города. Один из них попал в крышу роддома.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html
https://ria.ru/20220611/prestupleniya-1794776446.html
стаханов
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794209669_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3dd9d2ae284ad58f4fab552e83e177b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стаханов, луганская народная республика, в мире
18:56 15.06.2022 (обновлено: 20:01 15.06.2022)
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
Штаб обороны ЛНР: один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, умер