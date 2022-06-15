https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html

Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице

Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице - РИА Новости, 15.06.2022

Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице

Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:56

2022-06-15T18:56

2022-06-15T20:01

специальная военная операция на украине

стаханов

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики."Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице", — рассказали там.Ранее сообщалось, что в Стаханове ранены двое детей и четверо взрослых, погибли двое мирных жителей. ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО "Ураган".В последнее время украинские войска стали чаще и активнее обстреливать мирные города в ЛНР и ДНР. В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному артиллерийскому огню с 2015 года — снаряды взрывались практически во всех районах города. Один из них попал в крышу роддома.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html

https://ria.ru/20220611/prestupleniya-1794776446.html

стаханов

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стаханов, луганская народная республика, в мире