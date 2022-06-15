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Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице - РИА Новости, 15.06.2022
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:56
2022-06-15T20:01
специальная военная операция на украине
стаханов
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики."Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице", — рассказали там.Ранее сообщалось, что в Стаханове ранены двое детей и четверо взрослых, погибли двое мирных жителей. ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО "Ураган".В последнее время украинские войска стали чаще и активнее обстреливать мирные города в ЛНР и ДНР. В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному артиллерийскому огню с 2015 года — снаряды взрывались практически во всех районах города. Один из них попал в крышу роддома.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/dnr-1795320949.html
https://ria.ru/20220611/prestupleniya-1794776446.html
стаханов
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стаханов, луганская народная республика, в мире
18:56 15.06.2022 (обновлено: 20:01 15.06.2022)
 
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице

Штаб обороны ЛНР: один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, умер

© Фото : Генеральная прокуратура ЛНРПоследствия обстрела города Стаханова в ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура ЛНР
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн — РИА Новости. Один ребенок, раненный при обстреле украинскими войсками Стаханова в ЛНР, скончался в больнице, сообщил штаб обороны республики.
"Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице", — рассказали там.
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Ранее сообщалось, что в Стаханове ранены двое детей и четверо взрослых, погибли двое мирных жителей. ВСУ выпустили десять снарядов из РСЗО "Ураган".
В последнее время украинские войска стали чаще и активнее обстреливать мирные города в ЛНР и ДНР. В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному артиллерийскому огню с 2015 года — снаряды взрывались практически во всех районах города. Один из них попал в крышу роддома.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеСтахановЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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