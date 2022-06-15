https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795526330.html
Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ
Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ
Московская область подпишет 40 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская область подпишет 40 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе губернатора региона."В этот раз мы тоже приехали не с пустыми руками. Подготовлено 40 соглашений на общую сумму почти 145 миллиардов рублей. Это особенно важные сегодня проекты импортозамещения, это инвестиции в инфраструктуру, а также – 25 тысяч новых рабочих мест", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.На форуме также работает стенд Московской области. В этом году посетители смогут прямо на месте инвестировать в какое-либо региональное импортозамещающее производство, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)