https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795526330.html

Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ

Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Воробьев: Подмосковье подпишет 40 соглашений в рамках ПМЭФ

Московская область подпишет 40 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Московская область подпишет 40 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе губернатора региона."В этот раз мы тоже приехали не с пустыми руками. Подготовлено 40 соглашений на общую сумму почти 145 миллиардов рублей. Это особенно важные сегодня проекты импортозамещения, это инвестиции в инфраструктуру, а также – 25 тысяч новых рабочих мест", - приводят слова губернатора Андрея Воробьева в сообщении.На форуме также работает стенд Московской области. В этом году посетители смогут прямо на месте инвестировать в какое-либо региональное импортозамещающее производство, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)