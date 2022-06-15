https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795525316.html

Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье

Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022

Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье

В Московской области реализуется 120 проектов по импортозамещению - это порядка 90 миллиардов инвестиций, рассказала зампред регионального правительства -... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:41

2022-06-15T16:41

2022-06-15T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

инвестиции

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области реализуется 120 проектов по импортозамещению - это порядка 90 миллиардов инвестиций, рассказала зампред регионального правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева."У нас <...> 120 проектов импортозамещения - это 14 тысяч новых рабочих мест, порядка 90 миллиардов рублей инвестиций, если все проекты будут реализованы", - сказала Зиновьева в эфире телеканала "Россия 24".Она уточнила, что в Подмосковье также были представлены 186 крупных иностранных брендов с выручкой от миллиарда рублей, при этом четыре компании уже перешли под управление крупных российских собственников. Некоторые компании приостановили свою деятельность, но зарплата сотрудников продолжает выплачиваться, рассказала зампред правительства области."У нас сейчас 404 тысячи компаний малого и среднего бизнеса работают. В них трудятся 1,5 миллиона человек. А если ещё посчитать вместе с самозанятыми, которых <...> 384 тысячи, то это уже получается практически два миллиона человек, которые заняты в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила Зиновьева.

https://ria.ru/20220614/vodoemy-1795218480.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), инвестиции