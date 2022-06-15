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Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220615/podmoskove-1795525316.html
Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье
Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022
Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье
В Московской области реализуется 120 проектов по импортозамещению - это порядка 90 миллиардов инвестиций, рассказала зампред регионального правительства -... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:41
2022-06-15T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
инвестиции
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области реализуется 120 проектов по импортозамещению - это порядка 90 миллиардов инвестиций, рассказала зампред регионального правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева."У нас &lt;...&gt; 120 проектов импортозамещения - это 14 тысяч новых рабочих мест, порядка 90 миллиардов рублей инвестиций, если все проекты будут реализованы", - сказала Зиновьева в эфире телеканала "Россия 24".Она уточнила, что в Подмосковье также были представлены 186 крупных иностранных брендов с выручкой от миллиарда рублей, при этом четыре компании уже перешли под управление крупных российских собственников. Некоторые компании приостановили свою деятельность, но зарплата сотрудников продолжает выплачиваться, рассказала зампред правительства области."У нас сейчас 404 тысячи компаний малого и среднего бизнеса работают. В них трудятся 1,5 миллиона человек. А если ещё посчитать вместе с самозанятыми, которых &lt;...&gt; 384 тысячи, то это уже получается практически два миллиона человек, которые заняты в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила Зиновьева.
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московская область (подмосковье), инвестиции
16:41 15.06.2022
 

Более ста проектов по импортозамещению реализуются в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области реализуется 120 проектов по импортозамещению - это порядка 90 миллиардов инвестиций, рассказала зампред регионального правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
"У нас <...> 120 проектов импортозамещения - это 14 тысяч новых рабочих мест, порядка 90 миллиардов рублей инвестиций, если все проекты будут реализованы", - сказала Зиновьева в эфире телеканала "Россия 24".
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Она уточнила, что в Подмосковье также были представлены 186 крупных иностранных брендов с выручкой от миллиарда рублей, при этом четыре компании уже перешли под управление крупных российских собственников. Некоторые компании приостановили свою деятельность, но зарплата сотрудников продолжает выплачиваться, рассказала зампред правительства области.
"У нас сейчас 404 тысячи компаний малого и среднего бизнеса работают. В них трудятся 1,5 миллиона человек. А если ещё посчитать вместе с самозанятыми, которых <...> 384 тысячи, то это уже получается практически два миллиона человек, которые заняты в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)инвестиции
 
 
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