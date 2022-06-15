Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795526226.html
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей
Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по социальной политике и АСИ до 1 декабря обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей и дать... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
владимир путин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_0:35:3030:1739_1920x0_80_0_0_332a548997d0446ffe7dfb4a409743d1.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по социальной политике и АСИ до 1 декабря обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей и дать предложения по их тиражированию, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло 25 мая."Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика" совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обобщить лучшие региональные практики поддержки многодетных семей и представить предложения по их тиражированию", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753036856_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_c19ac93b5a19184df2db47af9f93fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
16:44 15.06.2022
 
Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей

Путин поручил дать предложения по тиражированию лучших практик поддержки многодетных семей

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по социальной политике и АСИ до 1 декабря обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей и дать предложения по их тиражированию, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло 25 мая.
"Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика" совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обобщить лучшие региональные практики поддержки многодетных семей и представить предложения по их тиражированию", - говорится в поручении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:18
Путин поручил представить проект указа о звании "Мать-героиня" до 1 июля
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала