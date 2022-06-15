https://ria.ru/20220615/podderzhka-1795526226.html

Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей

Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил дать предложения по практикам поддержки многодетных семей

Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по социальной политике и АСИ до 1 декабря обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей и дать... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета по социальной политике и АСИ до 1 декабря обобщить лучшие практики поддержки многодетных семей и дать предложения по их тиражированию, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло 25 мая."Комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика" совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обобщить лучшие региональные практики поддержки многодетных семей и представить предложения по их тиражированию", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, общество, россия