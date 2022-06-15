Корпорация МСП и Белорусский фонд договорились о поддержке предпринимателей
© Фото : Корпорация МСПКорпорация МСП и Белорусский фонд договорились о поддержке предпринимателей
© Фото : Корпорация МСП
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (Белорусский фонд) "на полях" ПМЭФ-2022 в среду подписали "дорожную карту", которая предусматривает ряд мероприятий по развитию международной кооперации.
Документ, в котором закреплены направления и конкретные шаги по совместной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и генеральный директор Белорусского фонда Петр Арушаньянц.
В рамках "дорожной карты" будет создан российско-белорусский Центр кооперационных связей. Он станет постоянным механизмом содействия развитию кооперации субъектов малого и среднего бизнеса России и Белоруссии, в том числе в области трансфера технологий.
"Создаваемый российско-белорусский Центр кооперационных связей позволит на системной основе выстроить взаимодействие между российскими МСП и белорусскими компаниями. Для российских предприятий – это возможность найти новые рынки сбыта. Для белорусских партнеров – привлечь проверенных поставщиков МСП из всех регионов России", – заявил Исаевич.
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Центр кооперационных связей – это постоянно действующая рабочая группа из представителей корпорации и фонда. Деятельность группы направлена на помощь малому и среднему бизнесу в работе на новых рынках сбыта, в возможном участии в закупках крупнейших компаний, в реализации продукции через крупные торговые сети в России и Белоруссии. Также МСП будет оказываться поддержка в привлечении лизингового финансирования, во встраивании в цепочки поставщиков локализованных на территории РФ и Белоруссии производителей.
В апреле 2022 года Корпорация МСП и Белорусский фонд начали взаимодействие в рамках цифровых сервисов. Крупнейшие белорусские промышленные предприятия разместили заявки на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ. В числе тех, кто воспользовался сервисом "Производственная кооперация и сбыт", такие белорусские гиганты, как МТЗ, МАЗ и "Гомсельмаш". Готовность стать поставщиками белорусских компаний выразили уже более 30 российских малых и средних предприятий.