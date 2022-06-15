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Корпорация МСП и Белорусский фонд договорились о поддержке предпринимателей

Корпорация МСП и Белорусский фонд договорились о поддержке предпринимателей - РИА Новости, 15.06.2022

Корпорация МСП и Белорусский фонд договорились о поддержке предпринимателей

Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (Белорусский фонд) "на полях" ПМЭФ-2022 в среду подписали "дорожную карту", которая... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:57

2022-06-15T14:57

2022-06-15T14:57

петербургский международный экономический форум — 2022

корпорация мсп

александр исаевич

россия

белоруссия

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Корпорация МСП и Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (Белорусский фонд) "на полях" ПМЭФ-2022 в среду подписали "дорожную карту", которая предусматривает ряд мероприятий по развитию международной кооперации.Документ, в котором закреплены направления и конкретные шаги по совместной поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и генеральный директор Белорусского фонда Петр Арушаньянц.В рамках "дорожной карты" будет создан российско-белорусский Центр кооперационных связей. Он станет постоянным механизмом содействия развитию кооперации субъектов малого и среднего бизнеса России и Белоруссии, в том числе в области трансфера технологий."Создаваемый российско-белорусский Центр кооперационных связей позволит на системной основе выстроить взаимодействие между российскими МСП и белорусскими компаниями. Для российских предприятий – это возможность найти новые рынки сбыта. Для белорусских партнеров – привлечь проверенных поставщиков МСП из всех регионов России", – заявил Исаевич.Центр кооперационных связей – это постоянно действующая рабочая группа из представителей корпорации и фонда. Деятельность группы направлена на помощь малому и среднему бизнесу в работе на новых рынках сбыта, в возможном участии в закупках крупнейших компаний, в реализации продукции через крупные торговые сети в России и Белоруссии. Также МСП будет оказываться поддержка в привлечении лизингового финансирования, во встраивании в цепочки поставщиков локализованных на территории РФ и Белоруссии производителей.В апреле 2022 года Корпорация МСП и Белорусский фонд начали взаимодействие в рамках цифровых сервисов. Крупнейшие белорусские промышленные предприятия разместили заявки на поиск поставщиков на Цифровой платформе МСП.РФ. В числе тех, кто воспользовался сервисом "Производственная кооперация и сбыт", такие белорусские гиганты, как МТЗ, МАЗ и "Гомсельмаш". Готовность стать поставщиками белорусских компаний выразили уже более 30 российских малых и средних предприятий.

https://ria.ru/20220418/msp-1783987248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич, россия, белоруссия, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика