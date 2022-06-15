https://ria.ru/20220615/pmef-1795550463.html

Самарская область принимает участие в ПМЭФ

Самарская область принимает участие в ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Самарская область принимает участие в ПМЭФ

Делегация Самарской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:52

2022-06-15T17:52

2022-06-15T19:30

петербургский международный экономический форум — 2022

самарская область

экономика

дмитрий азаров

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона."В среду, 15 июня, начал свою работу 25-й Петербургский международный экономический форум. По традиции, с собственной экспозицией в ПМЭФ участвует Самарская область. Делегацию возглавляет губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на стенде Самарской области представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона: макет развития территории возле стадиона "Самара Солидарность Арена", включающий в себя проект создания международного межвузовского кампуса в областной столице, продукция АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", "Пегас-Агро", инсталляция проекта программно-аппаратного комплекса "Умная дорога", малый космический аппарат "АИСТ-2Д", применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли. Также посетители стенда смогут совершить виртуальную прогулку по национальному парку Самарская лука и испытать свои навыки на VR-тренажере для отработки навыков выполнения операций по пуску-приему средств очистки и диагностики на нефтепроводах.В этом году участники делегации Самарской области планируют провести порядка 30 встреч, в том числе с крупными федеральными инвесторами, а также с партнерами из Китая, Турции, Египта, Индии и других дружественных стран.По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в форуме с собственной экспозицией, проекты, которые были реализованы в результате достигнутых на ПМЭФ договоренностей, продолжают развиваться. Так, в ОЭЗ "Тольятти" реализуется проект крупного производственно-логистического центра по хранению и нарезке металлопроката Магнитогорского металлургического комбината, инвестиции в который составляют более 1,4 миллиарда рублей."На очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - цитирует Азарова пресс-служба.Почти 6 тысяч рабочих мест будет создано в фулфилмент-центре OZON. Решение о его строительстве на территории индустриального парка "Чапаевск" Самарской области было принято на ПМЭФ в прошлом году. На прошлом форуме также была достигнута договоренность о строительстве логистического хаба компании Wildberries. Компания создаст около 5 тысяч новых рабочих мест. Итогом предыдущих соглашений на ПМЭФ стал запуск крупнейшего в России завода по производству дверей "Феррони", где сегодня создано почти 2 тысяч рабочих мест.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/most-1795460776.html

https://ria.ru/20220527/shefstvo-1791168353.html

https://ria.ru/20220524/samara-1790320608.html

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

самарская область, экономика, дмитрий азаров, петербургский международный экономический форум (фонд), россия