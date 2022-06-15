17:52 15.06.2022 (обновлено: 19:30 15.06.2022)
Самарская область принимает участие в ПМЭФ
Самарская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСамарская область принимает участие в ПМЭФ
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Самарская область принимает участие в ПМЭФ
САМАРА, 15 июн – РИА Новости. Делегация Самарской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В среду, 15 июня, начал свою работу 25-й Петербургский международный экономический форум. По традиции, с собственной экспозицией в ПМЭФ участвует Самарская область. Делегацию возглавляет губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на стенде Самарской области представлены ключевые инвестпроекты и разработки региона: макет развития территории возле стадиона "Самара Солидарность Арена", включающий в себя проект создания международного межвузовского кампуса в областной столице, продукция АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", "Пегас-Агро", инсталляция проекта программно-аппаратного комплекса "Умная дорога", малый космический аппарат "АИСТ-2Д", применяемый для сертификации целевой аппаратуры дистанционного зондирования Земли. Также посетители стенда смогут совершить виртуальную прогулку по национальному парку Самарская лука и испытать свои навыки на VR-тренажере для отработки навыков выполнения операций по пуску-приему средств очистки и диагностики на нефтепроводах.
В этом году участники делегации Самарской области планируют провести порядка 30 встреч, в том числе с крупными федеральными инвесторами, а также с партнерами из Китая, Турции, Египта, Индии и других дружественных стран.
По данным пресс-службы, Самарская область с 2018 года принимает участие в форуме с собственной экспозицией, проекты, которые были реализованы в результате достигнутых на ПМЭФ договоренностей, продолжают развиваться. Так, в ОЭЗ "Тольятти" реализуется проект крупного производственно-логистического центра по хранению и нарезке металлопроката Магнитогорского металлургического комбината, инвестиции в который составляют более 1,4 миллиарда рублей.
"На очередном форуме мы сможем отфиксировать, что проект состоялся. Это очень важно, что соглашения о намерениях принимают потом конкретные очертания и реализацию", - цитирует Азарова пресс-служба.
Почти 6 тысяч рабочих мест будет создано в фулфилмент-центре OZON. Решение о его строительстве на территории индустриального парка "Чапаевск" Самарской области было принято на ПМЭФ в прошлом году. На прошлом форуме также была достигнута договоренность о строительстве логистического хаба компании Wildberries. Компания создаст около 5 тысяч новых рабочих мест. Итогом предыдущих соглашений на ПМЭФ стал запуск крупнейшего в России завода по производству дверей "Феррони", где сегодня создано почти 2 тысяч рабочих мест.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.