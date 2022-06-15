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ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР
Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:54
2022-06-15T14:54
2022-06-15T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 - с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Троицкое с применением РСЗО "Ураган" (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР
ЛНР: украинские войска выпустили по Троицкому десять ракет из РСЗО "Ураган"