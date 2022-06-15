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ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР
Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:54
2022-06-15T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 - с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Троицкое с применением РСЗО "Ураган" (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
14:54 15.06.2022
 
ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР

ЛНР: украинские войска выпустили по Троицкому десять ракет из РСЗО "Ураган"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган"
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 - с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Троицкое с применением РСЗО "Ураган" (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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