https://ria.ru/20220615/obstrel-1795483614.html

ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР

ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ обстреляли Троицкое в ЛНР

Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:54

2022-06-15T14:54

2022-06-15T14:54

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.25 мск выпустили по населенному пункту Троицкое в Луганской Народной Республике 10 ракет из РСЗО "Ураган", сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.25 - с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Троицкое с применением РСЗО "Ураган" (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые налет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр