https://ria.ru/20220615/kurs-1795581857.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля - РИА Новости, 15.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля

Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:20

2022-06-15T19:20

2022-06-15T19:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро - на 65 копеек, до 59,8 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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