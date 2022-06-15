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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля - РИА Новости, 15.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля
Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:20
2022-06-15T19:20
2022-06-15T19:20
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рубль в среду немного потерял к доллару и евро, американская валюта закрыла торги немного ниже 57 рублей, евро вырос до 59,8 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 36 копеек, до 56,96 рубля, евро - на 65 копеек, до 59,8 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,9 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 56,9 рубля, евро — до 59,8