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Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД
Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД
Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:55
2022-06-15T16:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
россия
санкции в отношении россии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если кого-то они и изолировали, то себя, вот это стопроцентная правда. Себя у них изолировать получилось. Нас изолировать невозможно", - сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что "никто не сможет даже себе представить, как можно изолировать от чего-то Россию"."Но очевидно, что даже во внешней политике мы делаем перегруппировку наших сил. И те дипломаты, те сотрудники, специалисты, которые обеспечивали продвижение российской внешней политики и ее реализацию на западном направлении, которые были массово высланы, которым был закрыт въезд на территорию Евросоюза, в Штаты или Канаду, Британии, они будут переориентированы или уже переориентированы, переназначены в регионы СНГ, Азии, Африки и так далее - там, где есть стабильные перспективы взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Захарова.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, санкции в отношении россии
14:55 15.06.2022 (обновлено: 16:08 15.06.2022)
 
Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД

МИД: Запад изолировал себя от России, а Россию изолировать от чего-либо невозможно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если кого-то они и изолировали, то себя, вот это стопроцентная правда. Себя у них изолировать получилось. Нас изолировать невозможно", - сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что "никто не сможет даже себе представить, как можно изолировать от чего-то Россию".
"Но очевидно, что даже во внешней политике мы делаем перегруппировку наших сил. И те дипломаты, те сотрудники, специалисты, которые обеспечивали продвижение российской внешней политики и ее реализацию на западном направлении, которые были массово высланы, которым был закрыт въезд на территорию Евросоюза, в Штаты или Канаду, Британии, они будут переориентированы или уже переориентированы, переназначены в регионы СНГ, Азии, Африки и так далее - там, где есть стабильные перспективы взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Захарова.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 06:20
В США признали провал попыток изолировать Россию
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМария ЗахароваРоссияСанкции в отношении России
 
 
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