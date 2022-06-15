https://ria.ru/20220615/izolyatsiya-1795484017.html

Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД

Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022

Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД

Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:55

2022-06-15T14:55

2022-06-15T16:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

россия

санкции в отношении россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Если кого-то они и изолировали, то себя, вот это стопроцентная правда. Себя у них изолировать получилось. Нас изолировать невозможно", - сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что "никто не сможет даже себе представить, как можно изолировать от чего-то Россию"."Но очевидно, что даже во внешней политике мы делаем перегруппировку наших сил. И те дипломаты, те сотрудники, специалисты, которые обеспечивали продвижение российской внешней политики и ее реализацию на западном направлении, которые были массово высланы, которым был закрыт въезд на территорию Евросоюза, в Штаты или Канаду, Британии, они будут переориентированы или уже переориентированы, переназначены в регионы СНГ, Азии, Африки и так далее - там, где есть стабильные перспективы взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20220603/proval-1792775356.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, россия, санкции в отношении россии