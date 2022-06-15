14:55 15.06.2022 (обновлено: 16:08 15.06.2022)
Россию невозможно изолировать от чего бы то ни было, заявили в МИД
МИД: Запад изолировал себя от России, а Россию изолировать от чего-либо невозможно
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Запад изолировал себя от России, Россию изолировать от чего бы то ни было невозможно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если кого-то они и изолировали, то себя, вот это стопроцентная правда. Себя у них изолировать получилось. Нас изолировать невозможно", - сказала Захарова на брифинге. Представитель МИД добавила, что "никто не сможет даже себе представить, как можно изолировать от чего-то Россию".
"Но очевидно, что даже во внешней политике мы делаем перегруппировку наших сил. И те дипломаты, те сотрудники, специалисты, которые обеспечивали продвижение российской внешней политики и ее реализацию на западном направлении, которые были массово высланы, которым был закрыт въезд на территорию Евросоюза, в Штаты или Канаду, Британии, они будут переориентированы или уже переориентированы, переназначены в регионы СНГ, Азии, Африки и так далее - там, где есть стабильные перспективы взаимовыгодного сотрудничества", - отметила Захарова.
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