https://ria.ru/20220615/gaz-1795532133.html

В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку"

В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку" - РИА Новости, 15.06.2022

В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку"

Поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает, сообщило в среду немецкое Федеральное сетевое агентство. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:01

2022-06-15T17:01

2022-06-15T17:01

экономика

германия

газпром

siemens

северный поток

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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает, сообщило в среду немецкое Федеральное сетевое агентство.В графике, опубликованном на сайте агентства, указано, что речь идет о процентах от технической мощности газопровода. Газоснабжение Германии остается стабильным, выпавшие объемы компенсируются.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.

https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html

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экономика, германия, газпром, siemens, северный поток