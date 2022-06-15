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В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку" - РИА Новости, 15.06.2022
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В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку"
В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку" - РИА Новости, 15.06.2022
В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку"
Поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает, сообщило в среду немецкое Федеральное сетевое агентство. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:01
2022-06-15T17:01
экономика
германия
газпром
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает, сообщило в среду немецкое Федеральное сетевое агентство.В графике, опубликованном на сайте агентства, указано, что речь идет о процентах от технической мощности газопровода. Газоснабжение Германии остается стабильным, выпавшие объемы компенсируются.Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
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экономика, германия, газпром, siemens, северный поток
17:01 15.06.2022
 
В ФРГ сообщили о стабилизации газоснабжения по "Северному потоку"

В ФРГ сообщили, что газоснабжение по трубопроводу "Северный поток" перестало падать

© Фото : GazpromГазопровод "Северный поток" в городе Лубмин, Германия
Газопровод Северный поток в городе Лубмин, Германия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Gazprom
Газопровод "Северный поток" в городе Лубмин, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Поток газа по трубопроводу "Северный поток" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает, сообщило в среду немецкое Федеральное сетевое агентство.
"Поток газа "Северного потока" составляет 59,1% и в настоящее время больше не падает", - говорится в сообщении регулятора.
В графике, опубликованном на сайте агентства, указано, что речь идет о процентах от технической мощности газопровода. Газоснабжение Германии остается стабильным, выпавшие объемы компенсируются.
Во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:31
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
 
ЭкономикаГерманияГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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