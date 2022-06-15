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Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
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Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022
Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:52
2022-06-15T16:52
экономика
газпром
северный поток
в мире
европа
природный газ
цены
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов. Затем они держались в коридоре 1053-1097 долларов. Но к 16.00 мск котировки начали снова стремительно расти и к 16.15 мск превысили отметку в 1150 долларов (+10,5%)."Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
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экономика, газпром, северный поток, в мире, европа, природный газ, цены
16:52 15.06.2022
 
Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов на новостях о "Северном потоке"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов. Затем они держались в коридоре 1053-1097 долларов. Но к 16.00 мск котировки начали снова стремительно расти и к 16.15 мск превысили отметку в 1150 долларов (+10,5%).
"Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:31
Шольц назвал сокращение поставок газа по "Северному потоку" политическим
 
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