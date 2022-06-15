https://ria.ru/20220615/gaz-1795529187.html

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.06.2022

Цены на газ в Европе превысили 1150 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:52

2022-06-15T16:52

2022-06-15T16:52

экономика

газпром

северный поток

в мире

европа

природный газ

цены

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и прибавляют более 10%, торгуясь выше 1150 долларов за тысячу кубометров, после сообщения "Газпрома" о новом сокращении поставок по газопроводу "Северный поток", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускоряли рост почти до 9%, превышая отметку в 1130 долларов. Затем они держались в коридоре 1053-1097 долларов. Но к 16.00 мск котировки начали снова стремительно расти и к 16.15 мск превысили отметку в 1150 долларов (+10,5%)."Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, северный поток, в мире, европа, природный газ, цены