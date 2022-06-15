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Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
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Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:49
2022-06-15T15:00
евросоюз
в мире
россия
владимир чижов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Он отметил, что еще несколько лет назад пространство для диалога между РФ и ЕС оставалось, "сейчас оно практически закрыто"."У меня и у моих сотрудников есть какие-то эпизодические контакты, и то с нами, видимо, опасаются поддерживать диалог. Я уж не говорю о том, что в антироссийском угаре группу моих сотрудников объявили persona non grata", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
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евросоюз, в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии
14:49 15.06.2022 (обновлено: 15:00 15.06.2022)
 
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов

Постпред при ЕС Чижов: пространства для диалога с Россией у Европы почти нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он отметил, что еще несколько лет назад пространство для диалога между РФ и ЕС оставалось, "сейчас оно практически закрыто".
"У меня и у моих сотрудников есть какие-то эпизодические контакты, и то с нами, видимо, опасаются поддерживать диалог. Я уж не говорю о том, что в антироссийском угаре группу моих сотрудников объявили persona non grata", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
8 июня, 15:02
Россия найдет выход из новых санкций Евросоюза, заявила Захарова
 
ЕвросоюзВ миреРоссияВладимир ЧижовСанкции в отношении России
 
 
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