https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795481815.html

Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов

Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов - РИА Новости, 15.06.2022

Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов

Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:49

2022-06-15T14:49

2022-06-15T15:00

евросоюз

в мире

россия

владимир чижов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Он отметил, что еще несколько лет назад пространство для диалога между РФ и ЕС оставалось, "сейчас оно практически закрыто"."У меня и у моих сотрудников есть какие-то эпизодические контакты, и то с нами, видимо, опасаются поддерживать диалог. Я уж не говорю о том, что в антироссийском угаре группу моих сотрудников объявили persona non grata", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794009055.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии