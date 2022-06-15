https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795481815.html
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:49
2022-06-15T14:49
2022-06-15T15:00
евросоюз
в мире
россия
владимир чижов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом сейчас практически нет, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Он отметил, что еще несколько лет назад пространство для диалога между РФ и ЕС оставалось, "сейчас оно практически закрыто"."У меня и у моих сотрудников есть какие-то эпизодические контакты, и то с нами, видимо, опасаются поддерживать диалог. Я уж не говорю о том, что в антироссийском угаре группу моих сотрудников объявили persona non grata", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220608/sanktsii-1794009055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, в мире, россия, владимир чижов, санкции в отношении россии
14:49 15.06.2022 (обновлено: 15:00 15.06.2022)
Пространства для диалога между Россией и Евросоюзом почти нет, заявил Чижов
Постпред при ЕС Чижов: пространства для диалога с Россией у Европы почти нет