https://ria.ru/20220615/donbass-1795374149.html

Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина

Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 15.06.2022

Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина

Мирная жительница получила ранение в селе Луганское в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:32

2022-06-15T10:32

2022-06-15T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795060033_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_ab022934edd5c466a77ddd0c284cfa98.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в селе Луганское в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1954 г.р. в результате вчерашнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) села Луганское Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220614/ranenie-1795206519.html

https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина