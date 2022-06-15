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Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/donbass-1795374149.html
Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина
Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 15.06.2022
Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница получила ранение в селе Луганское в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:32
2022-06-15T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в селе Луганское в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1954 г.р. в результате вчерашнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) села Луганское Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220614/ranenie-1795206519.html
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
10:32 15.06.2022
 
Из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина

В ДНР заявили, что из-за обстрела села Луганское со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в селе Луганское в пригороде Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1954 г.р. в результате вчерашнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) села Луганское Петровского района Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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