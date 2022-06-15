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Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 15.06.2022
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Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 15.06.2022
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию
Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:07
2022-06-15T08:07
владимир путин
россия
сочи
махмуд аббас
палестина
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение".В мае в ряде СМИ появились сообщения о возможности визита главы Государства Палестина на Парад 9 мая. Однако в Кремле эту информацию опровергли."Аббас любит Россию. Но сейчас визит трудно планировать. Из-за авиасообщения. Почти невозможно. Когда появится возможность, он, конечно, приедет", - сказал посол.Последний по времени визит Аббаса в РФ состоялся в ноябре 2021 года, российский лидер Владимир Путин принял его в Сочи.
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владимир путин, россия, сочи, махмуд аббас, палестина, в мире
08:07 15.06.2022
 
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию

Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение".
В мае в ряде СМИ появились сообщения о возможности визита главы Государства Палестина на Парад 9 мая. Однако в Кремле эту информацию опровергли.
"Аббас любит Россию. Но сейчас визит трудно планировать. Из-за авиасообщения. Почти невозможно. Когда появится возможность, он, конечно, приедет", - сказал посол.
Последний по времени визит Аббаса в РФ состоялся в ноябре 2021 года, российский лидер Владимир Путин принял его в Сочи.
Посол Палестины в Москве Абдель Хафез Нофаль - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
06:56
Палестина рассчитывает на содействие Москвы в поставках зерна
 
Владимир ПутинРоссияСочиМахмуд АббасПалестинаВ мире
 
 
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