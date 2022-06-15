https://ria.ru/20220615/diplomatiya-1795353257.html
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 15.06.2022
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию
Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение". РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:07
2022-06-15T08:07
2022-06-15T08:07
владимир путин
россия
сочи
махмуд аббас
палестина
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение".В мае в ряде СМИ появились сообщения о возможности визита главы Государства Палестина на Парад 9 мая. Однако в Кремле эту информацию опровергли."Аббас любит Россию. Но сейчас визит трудно планировать. Из-за авиасообщения. Почти невозможно. Когда появится возможность, он, конечно, приедет", - сказал посол.Последний по времени визит Аббаса в РФ состоялся в ноябре 2021 года, российский лидер Владимир Путин принял его в Сочи.
https://ria.ru/20220615/zerno-1795348891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сочи, махмуд аббас, палестина, в мире
Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию
Посол Палестины Абдель Хафиз Нофаль рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию