https://ria.ru/20220615/diplomatiya-1795353257.html

Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию

Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию - РИА Новости, 15.06.2022

Посол Палестины рассказал, почему отложили визит Аббаса в Россию

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение". РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:07

2022-06-15T08:07

2022-06-15T08:07

владимир путин

россия

сочи

махмуд аббас

палестина

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал РИА Новости, что новому визиту палестинского лидера в РФ Махмуду Аббасу пока мешает "авиасообщение".В мае в ряде СМИ появились сообщения о возможности визита главы Государства Палестина на Парад 9 мая. Однако в Кремле эту информацию опровергли."Аббас любит Россию. Но сейчас визит трудно планировать. Из-за авиасообщения. Почти невозможно. Когда появится возможность, он, конечно, приедет", - сказал посол.Последний по времени визит Аббаса в РФ состоялся в ноябре 2021 года, российский лидер Владимир Путин принял его в Сочи.

https://ria.ru/20220615/zerno-1795348891.html

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сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, сочи, махмуд аббас, палестина, в мире