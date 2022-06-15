https://ria.ru/20220615/chizhov-1795514526.html
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual - РИА Новости, 15.06.2022
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual
Москва не будет игнорировать ЕС, но в данный момент не сможет вернуться в отношениях с Брюсселем к форме business as usual, это теперь "враждебная реальность",... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:20
2022-06-15T16:20
2022-06-15T16:20
в мире
владимир чижов
экономика
евросоюз
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москва не будет игнорировать ЕС, но в данный момент не сможет вернуться в отношениях с Брюсселем к форме business as usual, это теперь "враждебная реальность", заявил в среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Он отметил, что уже когда Евросоюз вводил первые санкции, стало понятно, что он не является надежным партнером."Какой надежный партнер вводит санкции? Сейчас говорить о том, что мы можем, как говориться, закрыть глаза на все происшедшее и вернуться к той формуле, которая в подобных ситуациях звучит business as usual, - этого быть не может, конечно", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24"."Это не значит, что мы будем игнорировать Евросоюз, но это на сегодняшний день враждебная нам реальность", - подчеркнул Чижов.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир чижов, экономика, евросоюз
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual
Чижов: Москва не будет игнорировать ЕС, но сейчас не сможет вернуться к business as usual