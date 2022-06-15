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Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual - РИА Новости, 15.06.2022
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Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual - РИА Новости, 15.06.2022
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual
Москва не будет игнорировать ЕС, но в данный момент не сможет вернуться в отношениях с Брюсселем к форме business as usual, это теперь "враждебная реальность",... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:20
2022-06-15T16:20
в мире
владимир чижов
экономика
евросоюз
петербургский международный экономический форум — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москва не будет игнорировать ЕС, но в данный момент не сможет вернуться в отношениях с Брюсселем к форме business as usual, это теперь "враждебная реальность", заявил в среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.Он отметил, что уже когда Евросоюз вводил первые санкции, стало понятно, что он не является надежным партнером."Какой надежный партнер вводит санкции? Сейчас говорить о том, что мы можем, как говориться, закрыть глаза на все происшедшее и вернуться к той формуле, которая в подобных ситуациях звучит business as usual, - этого быть не может, конечно", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24"."Это не значит, что мы будем игнорировать Евросоюз, но это на сегодняшний день враждебная нам реальность", - подчеркнул Чижов.
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в мире, владимир чижов, экономика, евросоюз
16:20 15.06.2022
 
Чижов оценил возможность вернуть отношения с ЕС к форме business as usual

Чижов: Москва не будет игнорировать ЕС, но сейчас не сможет вернуться к business as usual

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Москва не будет игнорировать ЕС, но в данный момент не сможет вернуться в отношениях с Брюсселем к форме business as usual, это теперь "враждебная реальность", заявил в среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Он отметил, что уже когда Евросоюз вводил первые санкции, стало понятно, что он не является надежным партнером.
"Какой надежный партнер вводит санкции? Сейчас говорить о том, что мы можем, как говориться, закрыть глаза на все происшедшее и вернуться к той формуле, которая в подобных ситуациях звучит business as usual, - этого быть не может, конечно", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это не значит, что мы будем игнорировать Евросоюз, но это на сегодняшний день враждебная нам реальность", - подчеркнул Чижов.
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Петербургский международный экономический форум — 2022В миреВладимир ЧижовЭкономикаЕвросоюз
 
 
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