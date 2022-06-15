https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html
В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов
В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов - РИА Новости, 15.06.2022
В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов
В Липецкой области стартовала новая региональная программа "Мой двор", в рамках которой до конца этого года в областном центре планируется благоустроить 59... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:24
2022-06-15T16:24
2022-06-15T16:24
липецкая область
игорь артамонов
липецк
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала новая региональная программа "Мой двор", в рамках которой до конца этого года в областном центре планируется благоустроить 59 придомовых территории, из бюджета региона на эти цели выделены около 200 миллионов рублей сообщает пресс-служба областной администрации.Региональная программа "Мой двор" разработана по инициативе главы региона Игоря Артамонова. Проект пилотный, поэтому в 2022 году он будет реализовываться в Липецке. В ближайшее время работы по благоустройству начнутся по 13 адресам.Губернатор уточнил, что во дворах будут обустроены площадки с резиновым и песчаным покрытием, пешеходные дорожки, установлены ограждения, тренажёры для занятия физкультурой, теннисные столы, игровые комплексы и качели с навесом для детей, скамейки и урны, выделены парковочные места. На выполнение работ у подрядчиков будет 45 дней. По словам Артамонова, комплексный подход к благоустройству придомовых пространств - особенность программы "Мой двор".Глава региона так же отметил, что одновременно со стартом программы началась работа по формированию объектов для благоустройства в 2023 и 2024 годах. Площадки будут обновляться при софинансировании со стороны жителей в размере 1% от стоимости работ, а после окончания благоустройства перейдут на баланс управляющей кампании.
https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк, липецкая область
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала новая региональная программа "Мой двор", в рамках которой до конца этого года в областном центре планируется благоустроить 59 придомовых территории, из бюджета региона на эти цели выделены около 200 миллионов рублей сообщает пресс-служба областной администрации.
Региональная программа "Мой двор" разработана по инициативе главы региона Игоря Артамонова
. Проект пилотный, поэтому в 2022 году он будет реализовываться в Липецке
. В ближайшее время работы по благоустройству начнутся по 13 адресам.
"Программа была создана по просьбам жителей, которые теперь принимают участие в благоустройстве своих дворов. Проекты делаются с учётом пожеланий и предложений горожан. В итоге люди получат то, что им действительно нужно, и это положительно скажется на городском облике и качестве жизни", – сказал Артамонов.
Губернатор уточнил, что во дворах будут обустроены площадки с резиновым и песчаным покрытием, пешеходные дорожки, установлены ограждения, тренажёры для занятия физкультурой, теннисные столы, игровые комплексы и качели с навесом для детей, скамейки и урны, выделены парковочные места. На выполнение работ у подрядчиков будет 45 дней. По словам Артамонова, комплексный подход к благоустройству придомовых пространств - особенность программы "Мой двор".
Глава региона так же отметил, что одновременно со стартом программы началась работа по формированию объектов для благоустройства в 2023 и 2024 годах. Площадки будут обновляться при софинансировании со стороны жителей в размере 1% от стоимости работ, а после окончания благоустройства перейдут на баланс управляющей кампании.