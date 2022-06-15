https://ria.ru/20220615/blagoustroystvo-1795503142.html

В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов

В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов - РИА Новости, 15.06.2022

В Липецке стартовала программа по благоустройству жилых дворов

В Липецкой области стартовала новая региональная программа "Мой двор", в рамках которой до конца этого года в областном центре планируется благоустроить 59... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:24

2022-06-15T16:24

2022-06-15T16:24

липецкая область

игорь артамонов

липецк

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. В Липецкой области стартовала новая региональная программа "Мой двор", в рамках которой до конца этого года в областном центре планируется благоустроить 59 придомовых территории, из бюджета региона на эти цели выделены около 200 миллионов рублей сообщает пресс-служба областной администрации.Региональная программа "Мой двор" разработана по инициативе главы региона Игоря Артамонова. Проект пилотный, поэтому в 2022 году он будет реализовываться в Липецке. В ближайшее время работы по благоустройству начнутся по 13 адресам.Губернатор уточнил, что во дворах будут обустроены площадки с резиновым и песчаным покрытием, пешеходные дорожки, установлены ограждения, тренажёры для занятия физкультурой, теннисные столы, игровые комплексы и качели с навесом для детей, скамейки и урны, выделены парковочные места. На выполнение работ у подрядчиков будет 45 дней. По словам Артамонова, комплексный подход к благоустройству придомовых пространств - особенность программы "Мой двор".Глава региона так же отметил, что одновременно со стартом программы началась работа по формированию объектов для благоустройства в 2023 и 2024 годах. Площадки будут обновляться при софинансировании со стороны жителей в размере 1% от стоимости работ, а после окончания благоустройства перейдут на баланс управляющей кампании.

https://ria.ru/20220609/doroga-1794163426.html

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецк, липецкая область