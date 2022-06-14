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В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю - РИА Новости, 14.06.2022
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В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю
В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю - РИА Новости, 14.06.2022
В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю
Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич признал, что Украина не обсуждала возможный вывоз своего зерна по Черному морю, и выразил опасения,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:08
2022-06-14T16:08
экономика
украина
черное море
европарламент
пшеница
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич признал, что Украина не обсуждала возможный вывоз своего зерна по Черному морю, и выразил опасения, что такая транспортировка не будет безопасной.От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов для свободного вывоза украинского зерна, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Как говорил президент РФ Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.Замминистра аграрной политики Украины выступил перед депутатами сельскохозяйственного комитета Европарламента на заседании комитета по видеосвязи."О зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря я могу сказать, что Украина не участвовала в таких переговорах, и даже если бы мы установили такие коридоры, ситуация с безопасностью может быть непредсказуемой в этом регионе", - заявил он.Отвечая на вопрос о возможности организовать воздушные коридоры для вывоза украинского зерна, замминистра напомнил, что "небо над Украиной закрыто, и потом остается вопрос стоимости таких перевозок"."В первую очередь, вопрос будет о высокой цене страхования таких перевозок", - пояснил Дмитрасевич.При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794785248.html
https://ria.ru/20220609/zerno-1794348334.html
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экономика, украина, черное море, европарламент, пшеница
16:08 14.06.2022
 
В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю

Замминистра Дмитрасевич: Киев не обсуждает возможный вывоз зерна по Черному морю

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич признал, что Украина не обсуждала возможный вывоз своего зерна по Черному морю, и выразил опасения, что такая транспортировка не будет безопасной.
От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. Важно добиться, чтобы Киев разминировал выходы из портов для свободного вывоза украинского зерна, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Как говорил президент РФ Владимир Путин, проблем с вывозом зерна с Украины не существует, Россия не препятствует этому, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отмечал он.
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Замминистра аграрной политики Украины выступил перед депутатами сельскохозяйственного комитета Европарламента на заседании комитета по видеосвязи.
"О зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря я могу сказать, что Украина не участвовала в таких переговорах, и даже если бы мы установили такие коридоры, ситуация с безопасностью может быть непредсказуемой в этом регионе", - заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности организовать воздушные коридоры для вывоза украинского зерна, замминистра напомнил, что "небо над Украиной закрыто, и потом остается вопрос стоимости таких перевозок".
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"В первую очередь, вопрос будет о высокой цене страхования таких перевозок", - пояснил Дмитрасевич.
При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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