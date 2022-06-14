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ГД одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России - РИА Новости, 14.06.2022
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ГД одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России
ГД одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России - РИА Новости, 14.06.2022
ГД одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за участие россиян в военных действиях против России и публичные призывы, направленные к осуществлению... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:54
2022-06-14T17:28
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за участие россиян в военных действиях против России и публичные призывы, направленные к осуществлению действий против государственной безопасности.Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".За ее нарушение злоумышленников ждет штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.В соответствии с проектом участие граждан России в военных действиях против интересов государства за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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общество, россия, госдума рф
16:54 14.06.2022 (обновлено: 17:28 14.06.2022)
 
ГД одобрила проект о наказании за участие в боевых действиях против России

ГД одобрила законопроект о тюремном сроке до 20 лет за участие в войне против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ
Автомобиль полиции у здания Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за участие россиян в военных действиях против России и публичные призывы, направленные к осуществлению действий против государственной безопасности.
Документ предусматривает введение в Уголовный кодекс новой статьи 280.4 "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".
За ее нарушение злоумышленников ждет штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.
Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
В соответствии с проектом участие граждан России в военных действиях против интересов государства за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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