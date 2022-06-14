https://ria.ru/20220614/vypusknoy-1795172197.html
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького - РИА Новости, 14.06.2022
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького
Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:47
2022-06-14T12:47
2022-06-14T12:59
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - рассказал Собянин в своем официальном Telegram-канале.Мэр уточнил, что ребят ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде. Кульминацией праздника по традиции станет торжественный салют."Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - добавил Собянин.В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 06.00 26 июня. Отмечается, что главной темой праздника станет "Первый свободный полет". Также уточняется, что по традиции в Парк Горького гости будут заходить по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.Отмечается, что на территории парка разместят интерактивные площадки, в их числе: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз!", комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, где пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.В сообщении уточняется, что у главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На сцене на набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих будет организована сцена с ретродискотекой.Добавляется, что выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимок на память.Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом. Участники мероприятия будут прибывать организованными группами. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, образование - общество, социальный навигатор
12:47 14.06.2022 (обновлено: 12:59 14.06.2022)
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького
Собянин: общегородской выпускной в Москве пройдет 25 июня в Парке Горького
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил
мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Школьные выпускные в Москве
в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - рассказал Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Мэр уточнил, что ребят ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде. Кульминацией праздника по традиции станет торжественный салют.
"Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - добавил Собянин.
В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 06.00 26 июня. Отмечается, что главной темой праздника станет "Первый свободный полет". Также уточняется, что по традиции в Парк Горького гости будут заходить по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.
День прощания со школой: последний звонок в России
1 из 17
Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.
2 из 17
Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.
3 из 17
День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.
4 из 17
Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
5 из 17
Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.
6 из 17
В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.
7 из 17
В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.
8 из 17
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.
9 из 17
Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.
10 из 17
По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.
11 из 17
Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.
12 из 17
На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.
13 из 17
Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
14 из 17
Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.
15 из 17
Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.
16 из 17
Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.
17 из 17
Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.
1 из 17
Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.
2 из 17
Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.
3 из 17
День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.
4 из 17
Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.
5 из 17
Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.
6 из 17
В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.
7 из 17
В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.
8 из 17
Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.
9 из 17
Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.
10 из 17
По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.
11 из 17
Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.
12 из 17
На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.
13 из 17
Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.
14 из 17
Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.
15 из 17
Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.
16 из 17
Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.
17 из 17
Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.
Отмечается, что на территории парка разместят интерактивные площадки, в их числе: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз!", комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, где пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.
В сообщении уточняется, что у главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На сцене на набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих будет организована сцена с ретродискотекой.
Добавляется, что выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимок на память.
Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом. Участники мероприятия будут прибывать организованными группами. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.