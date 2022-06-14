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Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького

Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького - РИА Новости, 14.06.2022

Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького

Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:47

2022-06-14T12:47

2022-06-14T12:59

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - рассказал Собянин в своем официальном Telegram-канале.Мэр уточнил, что ребят ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде. Кульминацией праздника по традиции станет торжественный салют."Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - добавил Собянин.В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 06.00 26 июня. Отмечается, что главной темой праздника станет "Первый свободный полет". Также уточняется, что по традиции в Парк Горького гости будут заходить по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.Отмечается, что на территории парка разместят интерактивные площадки, в их числе: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз!", комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, где пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.В сообщении уточняется, что у главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На сцене на набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих будет организована сцена с ретродискотекой.Добавляется, что выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимок на память.Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом. Участники мероприятия будут прибывать организованными группами. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин, образование - общество, социальный навигатор