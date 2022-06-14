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Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького - РИА Новости, 14.06.2022
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Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького - РИА Новости, 14.06.2022
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького
Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:47
2022-06-14T12:59
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин."Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - рассказал Собянин в своем официальном Telegram-канале.Мэр уточнил, что ребят ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде. Кульминацией праздника по традиции станет торжественный салют."Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - добавил Собянин.В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 06.00 26 июня. Отмечается, что главной темой праздника станет "Первый свободный полет". Также уточняется, что по традиции в Парк Горького гости будут заходить по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.Отмечается, что на территории парка разместят интерактивные площадки, в их числе: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз!", комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, где пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.В сообщении уточняется, что у главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На сцене на набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих будет организована сцена с ретродискотекой.Добавляется, что выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимок на память.Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом. Участники мероприятия будут прибывать организованными группами. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, сергей собянин, образование - общество, социальный навигатор
12:47 14.06.2022 (обновлено: 12:59 14.06.2022)
 
Главный московский школьный выпускной пройдет 25 июня в Парке Горького

Собянин: общегородской выпускной в Москве пройдет 25 июня в Парке Горького

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк"Московский выпускной" в парке Горького
Московский выпускной в парке Горького - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Московский выпускной" в парке Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общегородской школьный выпускной состоится 25 июня в московском Парке Горького, ребят ждет насыщенная программа, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
"Школьные выпускные в Москве в этом году пройдут 25 июня. Самый масштабный из них - городской - состоится в Парке Горького", - рассказал Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Мэр уточнил, что ребят ждет насыщенная программа: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде. Кульминацией праздника по традиции станет торжественный салют.
"Выпускной - одно из самых знаковых событий в жизни. Желаю ребятам, чтобы воспоминания об этом дне были яркими и приятными!" - добавил Собянин.
В пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы добавили, что мероприятие начнется в 20.00 и продлится до 06.00 26 июня. Отмечается, что главной темой праздника станет "Первый свободный полет". Также уточняется, что по традиции в Парк Горького гости будут заходить по красной ковровой дорожке под звуковое сопровождение диджея.
День прощания со школой: последний звонок в России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на смотровой площадке у Енисея в поселке Слизнево в Красноярском крае
1 из 17

Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея в Дивногорске
2 из 17

Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на смотровой площадке у Енисея в поселке Слизнево в Красноярском крае
3 из 17

День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

Выпускницы во время последнего звонка в средней общеобразовательной школе №2 имени Юрия Гагарина в Дивногорске
4 из 17

Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

Выпускники средней общеобразовательной школы №2 имени Юрия Гагарина на набережной Енисея в Дивногорске
5 из 17

Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
6 из 17

В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
7 из 17

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
8 из 17

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) во время последнего звонка в Севастополе
9 из 17

Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.

Выпускник несет школьницу с колокольчиком во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
10 из 17

По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.

Учительница с выпускниками во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
11 из 17

Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.

Выпускники во время последнего звонка в гимназии №2 во Владивостоке
12 из 17

На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

Последний звонок в средней школе № 376 Московского района в Санкт-Петербурге
13 из 17

Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка в многопрофильной школе №181 в Казани
14 из 17

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.

Театрализованное представление во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
15 из 17

Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.

Выпускники во время последнего звонка в школе № 1252 имени Сервантеса в Москве
16 из 17

Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.

Выпускники во время последнего звонка в многопрофильной школе №181 в Казани
17 из 17

Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 17

Последние звонки в эти дни звучат более чем для двух миллионов школьников по всей стране.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
2 из 17

Решение о формате проведения последних звонков в этом году принимают регионы, учитывая эпидемиологическую обстановку.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
3 из 17

День последнего звонка — особенный для выпускников, их родителей и учителей.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
4 из 17

Он знаменует завершение долгой школьной истории и начало совершенно нового этапа.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 17

Все, чему научила школа, предстоит применить во взрослой жизни.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 17

В день последнего звонка традиционно устраивают мероприятия для выпускников и учителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 17

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе прошла торжественная линейка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 17

Кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища (Севастопольского президентского кадетского училища) в день последнего звонка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 17

Выпускники станцевали для гостей прощальный вальс.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 17

По традиции в этот день первоклассники на плечах у выпускников звонят в колокольчик, демонстрируя символичность праздника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 17

Учительница с выпускниками во время последнего звонка во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 17

На последний звонок школьники надевают парадную форму. Очень популярны у выпускниц платья с фартуком, какие носили их мамы в советское время.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 17

Последние звонки проходят, когда учеба уже закончилась, а экзамены еще не начались.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
14 из 17

Выпускник танцует с учительницей во время последнего звонка.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
15 из 17

Театрализованное представление во время последнего звонка в московской школе № 1252 имени Сервантеса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
16 из 17

Дальше выпускников ждут новые заботы, но это будет только завтра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
17 из 17

Сегодня еще день, когда можно побыть обычными школьниками.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Отмечается, что на территории парка разместят интерактивные площадки, в их числе: тихая дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра "Квиз!", комик-шоу со Stand up и импровизацией, площадка экстремального спорта, где пройдут экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу, киберспортивная площадка, где пройдут турниры по самым популярным компьютерным играм.
В сообщении уточняется, что у главного фонтана состоится концерт популярных артистов. На сцене на набережной ведущие российские диджеи сыграют свои сеты. Для сопровождающих будет организована сцена с ретродискотекой.
Добавляется, что выпускников будут встречать аниматоры и ростовые куклы в костюмах. В тематических фотозонах гости смогут сделать снимок на память.
Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом. Участники мероприятия будут прибывать организованными группами. Безопасность гостей обеспечат сотрудники полиции, внутренних войск, частных охранных организаций, а также медицинские бригады.
 
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