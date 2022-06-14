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Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795208717.html
Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным
Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным - РИА Новости, 14.06.2022
Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным
Россия гарантирует находящимся на заводе "Азот" (Северодонецк) украинским военным, которые сдадутся в плен, жизнь и надлежащее обращение, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:38
2022-06-14T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
северодонецк
михаил мизинцев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия гарантирует находящимся на заводе "Азот" (Северодонецк) украинским военным, которые сдадутся в плен, жизнь и надлежащее обращение, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - сказал он.Мизинцев отметил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html
украина
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в мире, украина, северодонецк, михаил мизинцев, вооруженные силы украины
14:38 14.06.2022
 
Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным

Минобороны: Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский военный в Северодонецке
Украинский военный в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский военный в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия гарантирует находящимся на заводе "Азот" (Северодонецк) украинским военным, которые сдадутся в плен, жизнь и надлежащее обращение, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - сказал он.
Мизинцев отметил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСеверодонецкМихаил МизинцевВооруженные силы Украины
 
 
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