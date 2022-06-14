https://ria.ru/20220614/ukraina-1795208717.html

Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным

Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным - РИА Новости, 14.06.2022

Россия гарантирует жизнь сдавшимся на "Азоте" украинским военным

Россия гарантирует находящимся на заводе "Азот" (Северодонецк) украинским военным, которые сдадутся в плен, жизнь и надлежащее обращение, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:38

2022-06-14T14:38

2022-06-14T14:38

специальная военная операция на украине

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северодонецк

михаил мизинцев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия гарантирует находящимся на заводе "Азот" (Северодонецк) украинским военным, которые сдадутся в плен, жизнь и надлежащее обращение, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Российская Федерация гарантирует сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе. Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", - сказал он.Мизинцев отметил, что данное заявление немедленно доводится украинской стороне по оперативным каналам через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, северодонецк, михаил мизинцев, вооруженные силы украины