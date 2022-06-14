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Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022

Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ

Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:40

2022-06-14T11:40

2022-06-14T13:52

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, днр, донбасс