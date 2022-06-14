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Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
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Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:40
2022-06-14T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
днр
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
константиновка
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безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, днр, донбасс
11:40 14.06.2022 (обновлено: 13:52 14.06.2022)
 
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ

Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ под Константиновкой

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРасчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
Расчет 152-мм самоходных гаубиц Мста-С выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Расчет 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаДНРДонбасс
 
 
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