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Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ
Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:40
2022-06-14T11:40
2022-06-14T13:52
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
днр
донбасс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 350 районов и пунктов управления украинских сил, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, днр, донбасс
11:40 14.06.2022 (обновлено: 13:52 14.06.2022)
Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ
Минобороны: ракетные войска и артиллерия уничтожили склад горючего ВСУ под Константиновкой