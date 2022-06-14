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В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами - РИА Новости, 14.06.2022
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В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами
В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами - РИА Новости, 14.06.2022
В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами
Запад, устроивший украинскую "ловушку" для России, теперь ввел в действие другую, греческую "ловушку" для Турции, заявил РИА Новости турецкий эксперт по... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:28
2022-06-14T17:40
в мире
турция
греция
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
анкара (провинция)
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Запад, устроивший украинскую "ловушку" для России, теперь ввел в действие другую, греческую "ловушку" для Турции, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, полковник разведки в отставке Джошгун Башбуг.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Анкары в ходе поездки главы правительства в США. На днях же турецкий лидер потребовал от Греции провести демилитаризацию островов в Эгейском море и поставил под сомнение заявленные цели развертывания американских баз в Греции."Сегодня мы наблюдаем, как Турция становится для коллективного Запада страной, с которой, с одной стороны, необходимо действовать осторожно, а с другой – максимально изнурить ее санкциями. Если ранее была устроена украинская "ловушка" для России, то сейчас в действие приведена другая – греческая "ловушка", но уже для Турции", - считает собеседник агентства.По словам эксперта, цель состоит в том, чтобы заблокировать воплощение в жизнь турецкой идеологии."Хитрая игра Соединенных Штатов на Украине была нацелена на то, чтобы заманить Россию в ловушку. В итоге же больше всех от этого пострадала сама Украина. Нужно понимать, что в подобных политических играх всегда один победитель – создатель или автор, и в данном случае это США. Теперь американцы затеяли аналогичные игры против Турции и используют в этих целях Грецию. Используя метод провокаций, Вашингтон пытается столкнуть Анкару и Афины. Главная цель – очередная война, в которой США вновь выступят эдакими поборниками справедливости. Самое прискорбное в этом то, что Турция, зная об этих планах, вынуждена действовать осторожно. При наличии всех необходимых возможностей, Анкара не начинает войну. Турецкое руководство ждет выхода на политическую арену Греции здравомыслящих политиков", - отметил Башбуг.
https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html
https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788150141.html
турция
греция
анкара (провинция)
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в мире, турция, греция, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, анкара (провинция)
12:28 14.06.2022 (обновлено: 17:40 14.06.2022)
 
В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами

Турецкий эксперт Башбуг: Запад хочет войны между Анкарой и Афинами

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭгейское море
Эгейское море - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Запад, устроивший украинскую "ловушку" для России, теперь ввел в действие другую, греческую "ловушку" для Турции, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, полковник разведки в отставке Джошгун Башбуг.
Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Анкары в ходе поездки главы правительства в США. На днях же турецкий лидер потребовал от Греции провести демилитаризацию островов в Эгейском море и поставил под сомнение заявленные цели развертывания американских баз в Греции.
Эгейское море - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 15:32
В Турции заявили, что накачка Греции оружием может привести к конфликту
"Сегодня мы наблюдаем, как Турция становится для коллективного Запада страной, с которой, с одной стороны, необходимо действовать осторожно, а с другой – максимально изнурить ее санкциями. Если ранее была устроена украинская "ловушка" для России, то сейчас в действие приведена другая – греческая "ловушка", но уже для Турции", - считает собеседник агентства.
По словам эксперта, цель состоит в том, чтобы заблокировать воплощение в жизнь турецкой идеологии.
"Хитрая игра Соединенных Штатов на Украине была нацелена на то, чтобы заманить Россию в ловушку. В итоге же больше всех от этого пострадала сама Украина. Нужно понимать, что в подобных политических играх всегда один победитель – создатель или автор, и в данном случае это США. Теперь американцы затеяли аналогичные игры против Турции и используют в этих целях Грецию. Используя метод провокаций, Вашингтон пытается столкнуть Анкару и Афины. Главная цель – очередная война, в которой США вновь выступят эдакими поборниками справедливости. Самое прискорбное в этом то, что Турция, зная об этих планах, вынуждена действовать осторожно. При наличии всех необходимых возможностей, Анкара не начинает войну. Турецкое руководство ждет выхода на политическую арену Греции здравомыслящих политиков", - отметил Башбуг.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:03
Греция становится главным партнером США в регионе, заявили в Афинах
 
В миреТурцияГрецияРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос МицотакисАнкара (провинция)
 
 
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