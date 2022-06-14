https://ria.ru/20220614/turtsiya-1795165995.html

В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами

В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами - РИА Новости, 14.06.2022

В Турции заявили, что Запад хочет войны между Анкарой и Афинами

Запад, устроивший украинскую "ловушку" для России, теперь ввел в действие другую, греческую "ловушку" для Турции, заявил РИА Новости турецкий эксперт по... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:28

2022-06-14T12:28

2022-06-14T17:40

в мире

турция

греция

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

анкара (провинция)

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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Запад, устроивший украинскую "ловушку" для России, теперь ввел в действие другую, греческую "ловушку" для Турции, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности, полковник разведки в отставке Джошгун Башбуг.Отношения между Грецией и Турцией в последние годы серьезно обострились из-за территориальных споров. Две страны не могут согласовать морские зоны. В конце мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказывается от диалога с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, сославшись на его высказывания в отношении Анкары в ходе поездки главы правительства в США. На днях же турецкий лидер потребовал от Греции провести демилитаризацию островов в Эгейском море и поставил под сомнение заявленные цели развертывания американских баз в Греции."Сегодня мы наблюдаем, как Турция становится для коллективного Запада страной, с которой, с одной стороны, необходимо действовать осторожно, а с другой – максимально изнурить ее санкциями. Если ранее была устроена украинская "ловушка" для России, то сейчас в действие приведена другая – греческая "ловушка", но уже для Турции", - считает собеседник агентства.По словам эксперта, цель состоит в том, чтобы заблокировать воплощение в жизнь турецкой идеологии."Хитрая игра Соединенных Штатов на Украине была нацелена на то, чтобы заманить Россию в ловушку. В итоге же больше всех от этого пострадала сама Украина. Нужно понимать, что в подобных политических играх всегда один победитель – создатель или автор, и в данном случае это США. Теперь американцы затеяли аналогичные игры против Турции и используют в этих целях Грецию. Используя метод провокаций, Вашингтон пытается столкнуть Анкару и Афины. Главная цель – очередная война, в которой США вновь выступят эдакими поборниками справедливости. Самое прискорбное в этом то, что Турция, зная об этих планах, вынуждена действовать осторожно. При наличии всех необходимых возможностей, Анкара не начинает войну. Турецкое руководство ждет выхода на политическую арену Греции здравомыслящих политиков", - отметил Башбуг.

https://ria.ru/20220612/turtsiya-1794902041.html

https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788150141.html

турция

греция

анкара (провинция)

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в мире, турция, греция, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, анкара (провинция)